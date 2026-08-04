Processoperatörer
JKS Sverige AB / Maskinoperatörsjobb (textil/skinn) / Bromölla Visa alla maskinoperatörsjobb (textil/skinn) i Bromölla
2026-08-04
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Om JKS Sverige
JKS Sverige är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, som erbjuder bemannings- och rekryteringslösningar inom både arbetar- och tjänstemannasektorn. JKS Sverige är en del av Nordens största bemannings- och rekryteringsföretag och finns etablerade i Sverige, Danmark och Norge med över 40 kontor och med över 3500 medarbetare i uppdrag dagligen. JKS Sverige säkerställer kvalificerad arbetskraft till företag och hjälper människor att få jobb.
Processoperatör till innovativ och hållbar processindustri
Vill du vara med och utveckla framtidens hållbara textilindustri? Nu söker vi en engagerad processoperatör som vill bidra till att optimera och utveckla en innovativ produktionsprocess i en industriell miljö.Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Som processoperatör blir du en viktig del av ett team som arbetar med att utveckla, verifiera och optimera produktionen av nästa generations textilfiber. Fokus ligger på att skapa en säker, hållbar och effektiv process samtidigt som verksamheten förbereds för framtida expansion.
Tillsammans med dina kollegor kommer du att:
Bygga kunskap kring hur produktionen ska styras och övervakas.
Medverka vid utveckling av säkra och effektiva rutiner för uppstart och nedstängning av processutrustning.
Förse produktionen med råvaror samt hantera färdig produkt.
Ta prover och genomföra analyser under produktionen och på slutprodukt.
Delta i förebyggande och avhjälpande underhåll vid planerade stopp.
Vi söker dig som
Har gymnasieutbildning eller yrkeshögskoleutbildning inom industrin gärna med inriktning mot kemi.
Det är meriterande om du har några års erfarenhet från processindustri och arbete med processtyrning.
Som person är du:
Initiativtagande och ansvarstagande.
Lösningsorienterad och trivs med problemlösning.
Anpassningsbar och bekväm med förändringar.
Samarbetsinriktad och bidrar till en positiv laganda.
Intresserad av utveckling, lärande och hållbarhetsfrågor.
Svenska och engelska i tal och skrift.
Möjlighet att arbeta skift.
Tjänsten innebär huvudsakligen arbete i intermittent 3-skift
Om verksamheten
Verksamheten utvecklar nästa generations förnybara och resurseffektiva cellulosabaserade textilfiber med fokus på låg miljöpåverkan och hög funktionalitet. Genom avancerad processteknik och ett starkt hållbarhetsfokus arbetar organisationen för att skapa positiva förändringar inom den globala textilindustrin och bidra till en mer hållbar framtid.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Som en del av rekryteringsprocessen kan videointervju och tester förekomma.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JKS Sverige AB
(org.nr 559020-5430), https://www.treetotextile.com/
295 31 BROMÖLLA Arbetsplats
Jks Sverige AB Kontakt
Staffing and Recruitment Consultant
Andreas Lindin and@jksgroup.se +460709683031 Jobbnummer
10022114