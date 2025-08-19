Processoperatör / Underhållsreparatör
2025-08-19
Är du en ansvarstagande person som bidrar med initiativ och gott samarbete? Nordic Sugar i Örtofta söker nu en processoperatör/underhållsreparatör till avdelning Socker! Bli en del av vårt team och bidra till vår resa mot hållbarhet!
Till avdelningen "Socker" söker vi nu dig som vill ta dig an en roll som Processoperatör/ Underhållsreparatör. Detta är en viktig och varierande roll i en inkluderande avdelning med engagerade kollegor. Rollens ansvarsområden följer året på sockerbruket som är indelat i två perioder: betkampanjen (september till januari) då vi tillverkar socker- och foderprodukter ur sockerbetor och underhållsperioden (februari till augusti). Tjänsten är en tillsvidareanställning och utförs dagtid under underhållsperioden, och skift under betkampanjen. Tjänsten har placering i Örtofta.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
som processoperatör under betkampanjerna består arbetet av att:
Arbeta i ett team med noggrann övervakning och styrning inom processavsnitt socker, för att säkerställa effektiv drift.
Genomföra driftoptimeringar i produktionsprocessen med hjälp av styrsystem och laboratorieanalyser samt att utföra nödvändiga processkorrigeringar i samråd med övriga medarbetare på skiftet
Genomföra operatörsunderhåll och bistå vid större reparationsinsatser som underhållsreparatör på underhållsperioderna består arbetet av att:
Arbeta i ett team som tillsammans ansvarar för underhåll och förbättringar av våra maskin- och produktionsutrustningar i vår betfabrik.
Delta i projektarbeten t.ex. vid investeringsarbeten och andra förändringar inom arbetsplatsen Publiceringsdatum2025-08-19Bakgrund
Du har en teknisk/mekanisk grundutbildning på gymnasienivå eller motsvarande.
Du har goda erfarenheter av underhåll/reparation av process utrustning i tillverkande industri.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Du har goda kunskaper i Officepaketet
Vem du är
Du är en ansvarstagande och noggrann person som alltid strävar efter att leverera högsta kvalitet i allt du gör. Med din initiativförmåga och självgående attityd tar du dig an nya utmaningar med entusiasm och beslutsamhet. Du trivs i samarbete med andra och bidrar aktivt till att skapa en positiv och produktiv arbetsmiljö. Slutligen är du bekväm med att en del av arbetet sker på hög höjd och i trånga utrymmen.
Vad erbjuder vi?
Nordic Sugar är inte bara ett vanligt företag - det är en plats där vi tillsammans strävar efter att forma en smakfull framtid. Vi vill erbjuda dig chansen att få en meningsfull och givande erfarenhet, vara en del av vår gemenskap och göra skillnad.
Genom vårt kollektivavtal har du omfattande skydd både vid sjukdom och för din pension. Hos oss får du den unika möjligheten att kunna ta ut din semester per timme, och vi har även arbetstidsförkortning på upp till 54 timmar. Vi har goda utvecklingsmöjligheter och förmåner som gym och massage på jobbet, friskvårdsbidrag, arbetstidsförkortning, föräldraledighetstillägg och vällagad lunch till förmånligt pris.
Redo att ansöka?
Om du önskar ytterligare information om befattningen kontaktar du rekryterande chef Jacob Drejsanger, tfn: 0709 537215, eller HR-ansvarig Caroline Teinvall 0709537597. Frågor av facklig karaktär besvaras av Tobias Fäldt, IF Metall, tfn: 0709539675. Din ansökan till tjänsten som procressoperatör/underhållsreparatör sänder du till oss via ansökningsknappen senast 2025-09-19. Vi arbetar med ett löpande urval. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Vi avböjer vänligen alla kontakter angående ytterligare kanaler, kampanjer eller rekryteringsstöd.
Mer om oss - var med och utveckla framtidens livsmedelsindustri
På Nordic Sugar Sverige arbetar vi med den hållbara livsmedelskedjan i fokus och med stora investeringar satsar vi mot att bli en av de modernaste och mest konkurrenskraftiga sockerindustrierna i Europa. Vår "Go Green"-satsning innebär att vi ständigt utvecklar nya, resurssmarta, hållbara energilösningar - något som förra året gjorde att vi tilldelades Eslövs kommuns miljöpris. Våra sockerbetor kommer från ca 1 000 odlare i södra Sverige och våra produkter säljs under varumärkena Nordic Sugar för industrin och Dansukker för konsumenter. Av resterna från sockertillverkningen gör vi högkvalitativt foder.
Redo att ta steget och vara en del av Nordic Sugar? Skicka in din ansökan idag, gör skillnad och känn stoltheten över att bidra till hela Sveriges sockerproduktion.
Livet blir väldigt mycket tråkigare utan oss och vårt socker. Välkommen till hela Sveriges sockerbolag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Sugar AB
(org.nr 556456-1602)
Örtofta Sockerbruk (visa karta
)
241 93 SOCKERBRUKSVÄGEN 1 Arbetsplats
Nordic Sugar Örtofta Jobbnummer
9466154