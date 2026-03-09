Processoperatör
Vi söker nu fler erfarna och kvalitetsmedvetna processoperatörer till vår läkemedelstillverkning i Malmö. Som en del av vårt produktionsteam arbetar du i en GMP-styrd miljö där precision, ansvar och samarbete är avgörande. Vill du ha ett arbete där ditt engagemang gör verklig skillnad för människors hälsa? Som processoperatör hos oss blir du en del av ett professionellt och rutinerat arbetslag där kvalitet står i centrum. Arbetet sker i skift, vilket kräver flexibilitet och vilja att arbeta på obekväma tider.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen bestå av:
Tillverkning och paketering av salvor, krämer och geler
Utföra kontinuerliga kontroller under processen
Följa skriftliga rutiner och dokumentera utfört arbete i enlighet med cGMP och ISO 13485
Medverka vid avvikelseutredning, felsökning och problemlösning
Vi söker dig som
Behärskar svenska i tal och skrift
Har en slutförd gymnasieutbildning
Har bakgrund inom tillverkning eller produktion
Har tekniskt intresse och viljan att förstå produktion och processer
Trivs med dag-, kvälls-, natt- samt helgarbete
Är noggrann och ansvarstagande för att hålla högsta kvalitet
Kan ta egna initiativ och har lätt för att samarbeta
Vi tror att rätt kandidat har erfarenhet från läkemedelstillverkning eller processindustrin och gärna erfarenhet av att arbeta i enlighet med cGMP, detta är dock inget krav.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta med framstående produkter i en verksamhet som präglas av kvalitet och engagemang. Vi erbjuder ett attraktivt förmånspaket, utökade ledigheter och fri parkering i anslutning till arbetsplatsen. Vi satsar på kontinuerlig kompetensutveckling och möjlighet till roliga utmaningar med stort eget ansvar - allt för att skapa goda förutsättningar för att du ska växa i din roll. Dessutom bjuder vi på frukost och frukt varje dag, och du blir en del av ett team av hjälpsamma, yrkesskickliga och engagerade kollegor.
Tjänsten är en heltidstjänst med tillsvidareanställning
Tillträde omgående / Enl överenskommelse
Anställningen omfattas av kollektivavtal
Praktiskt
Tillsvidareanställning på heltid med provanställning. I produktion har vi olika skiftgång; dagskift, 2-skift, förskjuten arbetstid samt 3-skift. Förläggning av arbetstid kan variera utifrån verksamhetens behov. Anställningen omfattas av kollektivavtalSå ansöker du
Du ansöker med CV och personligt brev genom att klicka på "Sök tjänst". Observera att vi inte har möjlighet att ta emot ansökningar via e-post. Sista ansökningsdag är 2026-03-30 men urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag - så vänta inte med din ansökan! Har du frågor rörande tjänsten är du hjärtligt välkommen att kontakta Loren Steele på 040-287518.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras i samband med anställning.
Bioglan AB undanber oombedd hjälp från rekryteringsfirmor för denna tjänst, inga telefonsamtal eller e-post accepteras.Om företaget
Bioglan AB utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel, medicintekniska produkter, kosttillskott och kosmetika som varje dag hjälper människor över hela världen. I Malmö tillverkas produkter för topikal användning i form av krämer, salvor och geler. Bioglan AB ingår i den spanska läkemedelskoncernen Reig Jofré Group. Kvalitetssystemet följer GMP (Good Manufacturing Practice) och ISO 13485. På Bioglan värderar vi modiga och nyfikna medarbetare som strävar efter att med hög kvalité både utveckla sig själv och vår organisation. Vi värdesätter en positiv och nyfiken inställning och ett professionellt och kompetensbaserat arbetssätt.
Bioglan AB har strax över 100 medarbetare som definieras av en stor mångfald, med hänsyn till ålder, nationalitet och utbildning, vid anläggningen i Malmö. Organisationen är ansluten till IKEM-förbunden.
