2025-08-07
Dina arbetsuppgifter
Är du teknikintresserad och söker en roll där du kan kombinera dina tekniska färdigheter med praktiskt arbete? Vi söker just nu operatörer till en av våra kunder i Luleå. Vi söker dig som är på jakt efter ett heltidsarbete som operatör. Uppdraget pågår i 6 månader med möjlighet till fortsatt anställning. Arbetet innebär skiftgång: dagtid, kvällar och nätter. Tjänsten startar så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Du kommer tillhöra ett team med erfarna och drivna kollegor!
Uppdraget ingår i vår uthyrningsverksamhet vilket innebär att du kommer att vara anställd av Randstad, men arbeta uthyrd som konsult. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård och försäkringar.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Fanny Lindgren, Talent manager, fanny.lindgren@randstad.se
.
Ansvarsområden
Som operatör hos oss kommer du att ha ansvar för att övervaka och hantera maskiner. Ditt dagliga arbete innebär att ställa in och justera maskiner, utföra regelbunden underhållskontroll samt okulärbesikta produkterna för att säkerställa en hög kvalité.
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande om du har tidigare erfarenhet inom produktionsindustrin, gärna som maskinoperatör eller processoperatör
Kan arbeta skiftgång
Det viktigaste är din drivkraft och ditt intresse för produkten, kvalitén och produktionsprocessen i stort.
