Processledare Teknikcollege IUC Öst
2026-02-24
Vill du forma framtidens industri i Östergötland?
Det här är rollen för dig som vill göra verklig skillnad. Som Processledare på IUC Öst får du en central position i regionens framtidsarbete - där utbildning möter industri och där rätt kompetens avgör konkurrenskraften. Du koordinerar utvecklingen av Teknikcollege i Östergötland och samlar näringsliv, skola och offentlig sektor kring en gemensam riktning.
Ett uppdrag med påverkan på riktigt
Du får ett huvudansvar att processleda Teknikcollege i Östergötland. Rollen kombinerar utvecklingsarbete, projektledning och samverkan såväl strategiskt som operativt. En del av uppdraget kommer också vara att riktad till andra kompetensutvecklingsaktiviteter inom IUC Öst.
Ditt fokus:
Utveckla och stärka Teknikcollege i regionen både på strategisk och operativ nivå
Bygga starka relationer mellan företag och utbildningsaktörer, företräda IUC Öst och Teknik college i relevanta nätverk
Bidra i övriga utvecklingsuppdrag inom IUC Öst, exempelvis inom kompetensförsörjning, produktionsutveckling, EU projekt etc.
Du arbetar nära företag, kommuner, regionen, Linköpings universitet och andra processledare inom Teknikcollege Sverige. Du rapporterar direkt till VD för IUC Öst och har stort handlingsutrymme inom din roll. I vissa kompetensförsörjningsuppdrag arbetar du nära dina kollegor och i andra fall självständigt.
Vem är du?
Du är en initiativtagare med driv och struktur. Du trivs i miljöer där många aktörer samverkar och där du får vara navet som får saker att hända.
Du har erfarenhet av projektledning eller samordningsansvar och är trygg i både strategiska diskussioner och operativt genomförande. Du ska ha en god administrativ förmåga och en vana att hantera budget och dokumentation.
Meriterande är erfarenhet från skola och utbildning. Du kanske har arbetet med utbildningsrelaterade områden inom industrin, utbildningssystemet eller regional utveckling.
Därför ska du välja IUC Öst
Du får en nyckelroll i regionens långsiktiga kompetensförsörjning
Du bygger ett starkt nätverk inom industri och offentlig sektor
Du arbetar i en organisation med korta beslutsvägar och stort mandat
Du blir en del av ett härligt gäng där ord som glädje, omtanke, driv och framåtanda karaktäriserar teamet
Det här är mer än ett jobb - det är en möjlighet att påverka hur nästa generation industrikompetens formas.
Om bolaget IUC, eller Industriellt utvecklingscentra, är en nationell aktör som syftar till att stödja Sveriges industriföretag i deras utveckling. IUC-nätverket består av över 20 regionala aktörer som arbetar för att främja hållbarhet och konkurrenskraft genom olika program och tjänster. IUC är ett nationellt nätverk med över 2300 delägare och medlemmar. IUC har ett tydligt uppdrag: att utveckla Sveriges små och medelstora industriföretag.
Sedan 2015 har Skill varit en viktig partner för IUC-nätverket. Efter en kartläggning som gjordes 2024 konstaterades att ett IUC-bolag bör skapas och utformas för att stötta tillverkande små och medelstora företag i Östergötland. IUC Öst lanserades 2025 som ett dotterbolag till Skill. Verksamheten kommer fokusera på två huvudsakliga områden: industriutveckling och kompetensförsörjning.
Vi skapar en kompetent, attraktiv och konkurrenskraftig industri i Östergötland!
Ansökan Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Lena Johansson på 070-852 32 36 eller lena.johansson@skill.se
Sista ansökningsdag är 15/3
