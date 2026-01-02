Processledare för utbildning inom beredskapsområdet
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb / Administratörsjobb / Karlstad Visa alla administratörsjobb i Karlstad
2026-01-02
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb i Karlstad
, Kristinehamn
, Sigtuna
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!
Verksamheten har som mål att tillhandahålla övning och utbildning, och vara en drivande aktör för att säkerställa kompetens inom civilt försvar och krisberedskap.
Sektionen har ett både samordnande mandat, liksom i uppgift att säkerställa att utbildning riktad till beredskapssystemet bedrivs och främjas via olika utbildningsanordnare.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I rollen som processledare kommer du till största delen av arbetstiden säkerställa framdrift och vidareutveckling i förvaltningsprocessen för utbildning inom civilt försvar och krisberedskap. Det handlar om att samordna processer för att genom utbildning möta kompetensbehov inom beredskapssystemet. Detta görs genom omvärldsbevakning och behovsanalyser, pedagogiska överväganden gällande val av lämplig metod, arbete med att utveckla och beställa utbildning och kurser samt utveckla och revidera kurs- och utbildningsplaner i samarbete med lärare och sakkunniga. Du kan komma att representera sektionen i kompetens- och utbildningsnätverk och företräda myndigheten externt.
Rollen innebär många kontaktytor, till exempel med Försvarshögskolan och andra universitet och högskolor, myndighetens externt riktade utbildningsorganisation samt extern dialog med leverantörer gällande framtagande av webbkurser. Arbetet sker i en mindre sektion som är under etablering från 2026, efter en intern flytt av ansvar inom myndigheten.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- akademisk utbildning, exempelvis samhällsvetenskap, humaniora eller beteendevetenskap eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- erfarenhet av process- eller projektledning
- kunskap om effektiva metoder för lärande och kompetenshöjning
Det är meriterande om du har:
- fördjupning mot pedagogik, allmän didaktik och lärande
- utbildning inom beredskapsområdet
- utbildning i projektledning eller förändringsledning
- erfarenhet av behovsanalyser och kompetenskartläggningar
- erfarenhet av kurs- och utbildningsutveckling
- erfarenhet av framtagande av webbutbildning och tillämpning av digitala utbildningsverktyg
- kunskap om utbildningsområdet inom civilt försvar och krisberedskap, till exempel kursutbud, aktörslandskap och kompetensbehov
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/forhallningssatt-for-chefer-och-medarbetare/
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på MSB är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-01-02Om företaget
Sektionen nybildas 1 jan 2026 efter en delning av Enheten för övning samt tillförsel av uppdrag och resurser inom utbildningsområdet. Fortsatt organisationsutveckling kommer ske under 2026, för att konsolidera uppdraget och säkerställa en effektiv styrning och ledning av utbildningsverksamheten inom den nya myndighetens systemledande roll.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Anna Karphammar. Fackliga företrädare är Mia Lindström (Saco-S), Jassin Alm (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 25 januari 2026 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/259". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb
(org.nr 202100-5984) Arbetsplats
Myndigheten för civilt försvar Jobbnummer
9667128