Processledare för industriell symbios
Avaron AB / Hälsoskyddsjobb / Kalmar Visa alla hälsoskyddsjobb i Kalmar
2026-01-20
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Kalmar
, Karlskrona
, Växjö
, Älmhult
, Kristianstad
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-20Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren processledare/facilitator som vill bidra till att accelerera den gröna omställningen inom industrin. I uppdraget planerar, genomför och följer du upp en serie workshops med industriföretag, med fokus på industriell symbios - där aktörer samverkar för att optimera resursanvändning, minska avfall och skapa gemensam nytta.
Du arbetar nära ett projektteam och leder en strukturerad process som engagerar deltagare och gör potentialen i restflöden, behov och möjliga samarbetsytor tydlig.
ArbetsuppgifterSamplanera workshopupplägg, mål och genomförande i nära dialog med projektledning.
Facilitera och operativt genomföra 3-5 fysiska workshops med industriföretag.
Skapa förutsättningar för strukturerade samtal om restflöden, behov och symbiosmöjligheter mellan deltagande företag.
Tillämpa en välbeprövad och dokumenterad metodik för facilitering av samverkans- och innovationsprocesser mellan företag.
Återkoppla resultat till projektledningen muntligt och via skriftliga sammanfattningar med övergripande insikter och identifierade symbiospotentialer.
Krav5-10 års dokumenterad erfarenhet av implementering och utveckling av industriell symbios i kommunal eller regional kontext.
Relevant expertis inom industriell symbios.
Relevant expertis inom cirkulär ekonomi.
Relevant expertis inom cirkulära strategier och affärsmodeller.
Relevant expertis inom resurseffektivitet.
Erfarenhet av projektledning.
Minst MSc-utbildningsnivå (ingenjör eller hållbarhet).
Förmåga att leda workshops, mobilisera aktörer och skapa strukturer för samskapande.
MeriterandeErfarenhet av missionsorienterade eller systeminriktade innovationsprocesser.
Erfarenhet av tvärsektoriellt samarbete (offentlig sektor, företag, civilsamhälle).Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7082334-1799516". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Kalmar C (visa karta
)
392 32 KALMAR Jobbnummer
9695656