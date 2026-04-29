Processledare
2026-04-29
Vill du vara med och stärka en hållbar och konkurrenskraftig industri i Värmland?
I rollen som processledare arbetar du nära medlemsföretag och driver utvecklings- och förändringsprocesser som skapar konkret effekt i verksamheten.
Vad du ska göra
Som processledare ansvarar du för att självständigt kartlägga och initiera utvecklings- och förändringsinsatser hos våra medlemsföretag.
Du coachar och stöttar chefer och ledare i deras förändringsresa och hjälper dem att omsätta idéer till struktur, arbetssätt och resultat.
En stor del av rollen är att möta medlemsföretag och potentiella nya medlemmar, förstå deras utmaningar och identifiera hur IUC Värmland kan bidra med rätt stöd och insatser.
Tjänsten är varierad och du kommer inte ha tråkigt! Du kombinerar relationsskapande arbete med analys, facilitering och genomförande av insatser ute i verksamheterna.
Vi söker dig som
har god förståelse för produktion, industriella flöden och verksamhetsutveckling i tillverkande miljöer,
har en teknisk grund eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig,
kan genomföra värdeflödesanalyser och omsätta insikter till konkreta förbättringsförslag,
har förståelse för Lean-metodiken samt kunskap om verktyg som tex. Kaizen, OEE, SMED är meriterande,
har kunskap eller intresse att lära dig mer inom hållbarhet och hur hållbarhetsfrågor kan integreras i industriell utveckling.
För att lyckas i rollen tror vi att du
är trygg i att driva uppdrag självständigt och tar ansvar för att skapa framdrift,
har lätt för att bygga förtroende och skapa goda relationer med människor oavsett nivå i en organisation,
snabbt kan sätta dig in i ett företags nuläge, utmaningar och möjligheter,
är flexibel och trivs i en roll där fokus kan skifta mellan olika uppdrag och verksamheter,
är prestigelös nog att be om stöd när det behövs och uppskattar att arbeta tillsammans med kollegor med kompletterande kompetenser.
Om IUC Värmland
IUC Värmland är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att stärka en hållbar värmländsk industri. Tillsammans med medlemsföretag och samarbetspartners bidrar organisationen till utveckling, konkurrenskraft och långsiktig förmåga i regionens industriföretag.
Hos IUC Värmland blir du en del av ett sammanhang där olika kompetenser kompletterar varandra och där det gemensamma målet är att skapa verklig nytta för medlemsföretagen.
Om tjänsten och ansökan
Omfattning: 80%
Anställningsform: Tillsvidare
Start: 1 september
Sista ansökningsdatum: 24 maj
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med att ansöka!
Hur ansöker du?
Skicka din ansökan med CV och en kort beskrivning om varför du är intresserad av tjänsten till: info@iucvarmland.se
Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Johan Skogström: johan.skogstrom@iucvarmland.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
E-post: info@iucvarmland.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Processledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stål & Verkstad
Sommargatan 101 A 3TR (visa karta
)
656 37 KARLSTAD Arbetsplats
IUC Värmland Kontakt
Johan Skogström johan.skogstrom@iucvarmland.se Jobbnummer
9882839