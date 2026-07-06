Processjurist till rättsligt stöd i Göteborg
Försäkringskassan / Juristjobb / Göteborg Visa alla juristjobb i Göteborg
2026-07-06
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Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Är du jurist och beredd att göra skillnad? Vi behöver fler jurister, som kan tänka strategiskt och kreativt.
Är du jurist och beredd att göra skillnad? Vi behöver fler processjurister, som är handlingskraftiga och vill ta ansvar. Avdelningen för funktionsnedsättning och varaktigt nedsatt arbetsförmåga administrerar ett stort antal socialförsäkringsförmåner – bl.a. assistansersättning, sjuk- och aktivitetsersättning och ersättning vid arbetsskada. Verksamhetsområdet Rättsligt stöd ansvarar för avdelningens omprövningsverksamhet, processföring i domstol och det handläggningsnära rättsliga stödet. Tillsammans ska verksamhetsområdet utgöra en kraft och motor i det rättsliga kvalitetsarbetet på avdelningen. Den processjuridiska enheten ska nu förstärkas med ytterligare kollegor.
Rättsfrågor, förhandlingar och utveckling
Som processjurist företräder du Försäkringskassan i socialförsäkringsmål i förvaltningsrätt och kammarrätt. Arbetet innebär såväl skriftlig handläggning som muntliga förhandlingar. I rollen ingår även kvalitetsutvecklingsarbete, där du aktivt arbetar för att förbättra våra arbetssätt och t.ex. deltar i rättsliga kvalitetsuppföljningar. I tjänsten kan det även tillkomma visst annat juridiskt arbete, så som till exempel att svara på remisser och beredningar och driva och medverka i det lärande utvecklings- och förbättringsarbetet.
I rollen som processjurist hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
har juristexamen
är notariemeriterad eller har motsvarande kompetens, exempelvis annan erfarenhet från domstol eller av omprövnings- och/eller överklagandeprocess inom myndighet
har god samarbetsförmåga och kan agera på eget initiativ
är handlingskraftig och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
kan förstå och analysera komplexa frågor
kommunicerar klart, tydligt och strukturerat.
Det är meriterande om du
har aktuell erfarenhet av socialförsäkringsmål i förvaltningsdomstol
har goda kunskaper i förvaltningsprocessrätt och socialförsäkringsrätt
har kunskaper inom aktuell avdelnings försäkringsområde.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-07-06Övrig information
Ett antal tjänster, tillsvidare heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Vissa anställningar hos oss innebär deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. För att bli anställd i en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort/er: Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping och Sundsvall. Intervjuerna är planerade att hållas digitalt mellan den 13 juli tom den 4 augusti.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-ossKontakt
Chef: Angela Wagnervik rekryterande chef, 010- 114 34 41 (vecka 29 -30), Emelie Stålberg VO 010-111 75 05 (vecka 28) (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Sofia Öhman, sofia.ohman@forsakringskassan.se
010-113 45 10 (veckorna 28 och 29) (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Camilla Nyberg, 010-118 24 02, Saco-S: Helena Henningsson -Viberg, 010-111 21 91, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 26 juli 2026. När du ansöker bifogar du ditt CV. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar, du får istället besvara ett antal urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Ladda upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), https://www.forsakringskassan.se/
Box 42006 (visa karta
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126 12 STOCKHOLM Arbetsplats
Försäkringskassan Jobbnummer
9992957