Processingenjör till DOW i Landskrona!
2025-09-14
Som Processingenjör hos DOW i Landskrona får du kombinera teknisk kompetens med praktiskt ansvar. Du är med där det händer, i produktionen, i förbättringsarbetet och i dialogen med operatörer. Här får du en roll som kräver initiativ, samarbete och skarp analys, och som belönar dig med utveckling, variation och en tydlig plats i teamet. Vill du vara med och driva framtidens kemiproduktion? Då ser vi fram emot din ansökan!
OM TJÄNSTEN
DOW är ett av världens största kemiföretag med huvudkontor i USA. Företaget grundades 1897 och är idag globalt ledande inom materialvetenskap och kemisk innovation.
Den svenska produktionsanläggningen i Landskrona är en viktig del av DOWs affärsområde för vattenbaserade polymerer och bindemedel, med applikationer inom färg-, pappers-, kosmetik- och förpackningsindustrin. Här arbetar ett sammansvetsat team på cirka 40 personer i en högteknologisk miljö med starkt fokus på säkerhet, kvalitet och hållbarhet.
Som Processingenjör ansvarar du för att optimera DOWs produktionsprocesser och säkerställa högsta möjliga effektivitet och kvalitet. Du kommer att arbeta nära produktionen för att identifiera förbättringsområden, analysera data och implementera lösningar. Rollen kombinerar tekniskt djup med verksamhetsnära arbete, där du bidrar både till den dagliga driften och till långsiktig utveckling med fokus på hållbarhet.
Du erbjuds
• Goda möjligheter att utvecklas både inom din roll och vidare i organisationen - lokalt och globalt
• Möjlighet att arbeta med breda tekniska frågor, från operativt till strategiskt ansvar
• Ett sammanhållet och kompetent team där teknisk nyfikenhet, ansvarstagande och problemlösning står i centrum
Vill du veta mer om DOW, kika gärna in videon nedan!
Dina arbetsuppgifter
Som processingenjör hos DOW får du en mångsidig roll där du arbetar både operativt och strategiskt för att utveckla och förbättra produktionsprocesserna. Du använder avancerade verktyg och metodiker för att höja effektivitet, kvalitet och hållbarhet och du är med där det händer, nära produktionen. Rollen är bred och varierad, här är exempel på arbetsuppgifter du kan komma att arbeta med:
• Du optimerar produktionsprocesser och driver förbättringsarbete som bidrar till effektivare flöden, säkrare arbetsmetoder och långsiktig utveckling.
• Du är närvarande i produktionen och arbetar tvärfunktionellt, nära operatörer för att förstå processerna. Samtidigt samarbetar du med underhåll, miljö, säkerhet och kvalitet för att identifiera förbättringsmöjligheter och driva förändring.
• Daglig driftuppföljning, delta i morgonmöten, analysera batchutfall, planera kommande produktion och följa upp larm, avvikelser och kvalitetsfrågor.
• Du arbetar med felsökning och förbättringsarbete genom att hantera kvalitetsavvikelser, utföra orsaksanalyser (RCI), dokumentera insatser och driva förebyggande åtgärder.
VI SÖKER DIG SOM
• Har civil- eller högskoleingenjörsexamen inom kemiteknik, processteknik eller bioteknik
• Behärskar svenska och engelska flytande, både muntligt och skriftligt
• Har god analytisk förmåga och arbetar strukturerat med dokumentation och kvalitetsstyrning
• Är självständig, initiativrik och van att driva arbete framåt
• Kommunicerar tydligt och samarbetar effektivt med olika funktioner
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från processindustri, särskilt inom kemi, livsmedel eller läkemedel
• Vana vid processimulering, gärna med verktyg som Aspen, för att analysera och optimera kemiska flöden
• Praktisk erfarenhet av att arbeta enligt GMP och GPM, alternativt förståelse för hygienrutiner, dokumentationskrav och strukturerade arbetssätt inom reglerad produktion
• Erfarenhet av affärssystemet SAP
• Språkkunskaper utöver svenska och engelska, exempelvis tyska, är ett plus i DOWs internationella organisation
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfikenÖvrig information
Tjänsten innebär viss beredskap enligt schema, vilket kan medföra arbete utanför ordinarie arbetstid. För att kunna hantera detta på ett effektivt sätt förutsätter rollen att du bor inom rimligt avstånd från anläggningen i Landskrona.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
