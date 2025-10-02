Processingenjör till CCS-programmet
Öresundskraft AB / Kemiingenjörsjobb / Helsingborg Visa alla kemiingenjörsjobb i Helsingborg
2025-10-02
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Öresundskraft AB i Helsingborg
Vi är 500 eldsjälar som tillsammans med våra 125 000 kunder skapar smarta tjänster, främjar resurseffektiv energianvändning och bygger framtidens hållbara energisystem. Med ett brett utbud av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och laddningsinfrastruktur och energitjänster lever vi efter vår vision: "Tillsammans skapar vi morgondagens hållbara samhälle, idag!".
Vi har gett oss sjutton på att tillsammans med våra kunder och samarbetspartners lösa klimatutmaningarna för nordvästra Skåne.
För oss är det lika viktigt att våra kunder får en enkel och behaglig energitillvaro som att våra medarbetare trivs, mår bra och har förutsättningar att göra detta viktiga jobb. Moderna kontorslokaler, möjlighet till hybridarbete, träning på arbetstid, friskvårdsbidrag och 17 timmars volontärsarbete varje år är några av förmånerna. Kom och var med oss! #tillsammansför17.
Besök oss på https://www.oresundskraft.se/jobba-hos-oss/
för mer information om bl a alla våra förmåner!
Se gärna filmen om Öresundskraft och vad vi jobbar med för att skapa en hållbar framtidhttps://www.youtube.com/embed/NkEm8xkcVpM
För oss är mångfald viktigt på riktigt. Det som gör oss olika är också det som utvecklar oss mest. Olika perspektiv, erfarenhet och personligheter är en stor del av vår nyckel till framgång. Var dig själv och bidra på ditt alldeles egna sätt - välkommen till Öresundskraft!
Som anställd kan du komma att bli krigsplacerad på Öresundskraft, utifrån totalförsvarets behov.
Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet kan kontroller komma att genomföras före anställning.
Vill du vara med och realisera ett av Sveriges mest avancerade klimatprojekt?
Ta då möjligheten att bli en del av en pionärsatsning. Öresundskraft är en av de första aktörerna i Sverige som bygger en komplett värdekedja för infångning, transport och lagring av koldioxid från vårt kraftvärmeverk. Ett avgörande steg mot målet om nettonoll utsläpp till 2030. Som Processingenjör kliver du in i ett avgörande skede där du får bidra till att forma en framtidslösning med global betydelse.
Programmet är nu inne i designfasen (FEED) och du kommer att vara med från start. Tillsammans med ett starkt team och en upphandlad leverantör bygger vi framtidens lösning för klimatet. Du får en nyckelroll i ett tekniktungt projekt som befinner sig i ett banbrytande skede, där långsiktighet, innovation och samhällsnytta står i centrum. Vill du veta mer? Besök Innozhero - Carbon Capture and Storage.
Om rollen
Nu söker vi en tekniskt skarp och analytiskt lagd processingenjör som vill vara med och stötta projektet genom hela resan - från teknisk utvärdering till design, konstruktion och integration.
Som processingenjör får du en nyckelroll i projektorganisationen, med fokus på att förstå och analysera processlösningar kopplade till infångningsanläggningen med rening och konditionering av koldioxid samt integrationen med befintligt kraftvärmeverk. Du blir en kvalificerad motpart till leverantörer och samarbetar tätt med våra interna tekniska funktioner, konsulter och projektledare.
Du arbetar datadrivet och strukturerat, ställer relevanta frågor, identifierar förbättringspotential och utvärderar komplex teknisk information. Din arbetsplats utgår från Filbornaverket i Helsingborg men uppgifter kan också även utföras hos leverantören under projektets design och installationsfas.
Dina arbetsuppgifter:
• Utvärdera och jämföra tekniska lösningar i anbuds- och designfaser
• Agera teknisk motpart till leverantör och samverka med övriga konsulter
• Identifiera och analysera konsekvenser för integration mot befintlig anläggning
• Hantera data, göra beräkningar
• Bidra till teknisk dokumentation
• Delta i möten, workshops och samordning - digitalt och på plats
• Genomföra riktade utredningar inom processområdet vid behov
• Kompetensöverföring till vår driftorganisation på Filbornaverket
Vi söker dig som har:
• Civilingenjörsutbildning inom kemiteknik, processteknik eller liknande
• Erfarenhet från processindustri, energi eller tekniskt komplexa projekt
• Förståelse för system med flytande koldioxid, ångsystem, förbränning, kondensering och reningsprocesser.
• Förmåga att arbeta med stora datamängder, göra tekniska analyser och föreslå förbättringar, använda dataanalys och mönsterigenkänning, applicera maskininlärning, men även prediktiv analys för simulering och optimering
• En kommunikativ och samarbetsinriktad personlighet, med teknisk pondus
• Kommunicerar obehindrat både på svenska och engelska
Varför Öresundskraft?
Hos oss får du vara med och bygga framtidens klimatlösningar - på riktigt. CCS-programmet är en banbrytande satsning med global betydelse, som drivs av ett engagerat team i Helsingborg. Här blir du en del av ett projekt där miljönytta, innovation och samverkan står i centrum. Vi söker dig som vill bidra med din tekniska kunskap för att möta en av vår tids största klimatutmaningar - och göra det tillsammans med kollegor som tänker stort, arbetar nära varandra och har roligt längs vägen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281700". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Öresundskraft AB
(org.nr 559443-4069) Arbetsplats
Öresundskraft Kontakt
Rekryterare
Pernilla Borgström Pernilla.Borgstrom@oresundskraft.se 070-000 3705 Jobbnummer
9538182