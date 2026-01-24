Processingenjör inom automation sökes!
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Alingsås Visa alla maskiningenjörsjobb i Alingsås
2026-01-24
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Borås
, Kungälv
eller i hela Sverige
Vill du kombinera praktiskt arbete med problemlösning och processutveckling i en industriell miljö där innovation och kvalitet står i fokus? Vi söker nu en processingenjör som vill bli en del av ett engagerat team, bidra till förbättringar och utvecklas inom sitt område. Rollen erbjuder variation, ansvar och möjlighet att påverka både dagliga processer och långsiktiga projekt.
OM TJÄNSTEN
Företaget är en internationell aktör inom avancerad industriell produktion och levererar högkvalitativa lösningar till kunder världen över. Organisationen präglas av samarbete, kunskapsdelning och ett starkt fokus på kontinuerliga förbättringar.
Du blir en del av ett team om cirka 16 personer, bestående av processingenjörer och utvecklare. Teamet arbetar i flera delprocesser och ansvarar både för den dagliga driften och den långsiktiga utvecklingen av produktionsprocesser i renrumsmiljö.
Som processingenjör arbetar du både operativt och utvecklingsinriktat. Rollen innebär att snabbt hantera driftstörningar, analysera rotorsaker och samtidigt driva förbättringsarbete som stärker processernas stabilitet och effektivitet. Det finns goda möjligheter att på sikt ta ett större ansvar i mer avancerade utvecklings- och förbättringsprojekt. Teamet söker dig som är självgående, nyfiken och vill bidra aktivt till att utveckla både arbetssätt och teknik.
Du erbjuds
• Ett varierat arbete med både praktiska och analytiska uppgifter
• Kollegor med lång erfarenhet och en dynamik som skapar lärande och utveckling
• En arbetsmiljö där samarbete, innovation och ständig förbättring står i centrum
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-24Dina arbetsuppgifter
• Felsökning och problemlösning vid driftstörningar i produktionen
• Identifiera och driva förbättringsåtgärder i befintliga processer
• Delta i och bidra till utvecklingsprojekt och nya produktionskoncept
• Samarbeta med kollegor inom teamet samt andra funktioner i organisationen
• Analysera och dokumentera processdata som underlag för beslut och förbättringar
VI SÖKER DIG SOM
• Har en slutförd eftergymnasial utbildning inom teknisk fysik, mekatronik eller motsvarande tekniskt område
• Har ett starkt tekniskt intresse och en analytisk problemlösningsförmåga
• Behärskar engelska flytande i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Kunskaper i svenska
• Bakgrund inom optik från studier eller yrkeserfarenhet
• Erfarenhet av programmering i C och/eller Python
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Målmedveten
• Hjälpsam
• Ordningsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116985". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9702794