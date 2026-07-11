Processingenjör
NKT HV Cables AB / Kemiingenjörsjobb / Karlskrona Visa alla kemiingenjörsjobb i Karlskrona
2026-07-11
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Company description:
At NKT in Karlskrona, we develop and manufacture high voltage power cables that enable the transition to renewable energy.
Job description:Vi letar efter en Processingenjör till avdelningen Material Technology i Karlskrona
Vi utökar just nu vårt team som arbetar med följa upp, utveckla och stötta våra tillverkningsprocesser. Du kommer ha ett nära samarbete med produktion, R&D och materiallaboratoriet.
Vi söker någon som är duktig på kommunikation, intresserad av produktionsteknik och skulle kunna hjälpa oss med att vidareutveckla vår tillverkning av högspänningskablar. Vi som team arbetar för att "Optimera produktionsprocesserna genom ökad kvalité, högre tillverkningshastighet och minskade produktionsstopp".
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Följa upp produktionen inklusive analys och bearbetning av processdata
Kommer med idéer om förbättringar/förändringar och följa upp dessa
Stöttar vid problem och i rotorsaksanalyser
Stöttar R&D och produktionsteknik vid förändringar och investeringar
Vi letar efter någon som är idérik, är bra på att kommunicera med alla typer av människor, noggrann och är kvalitetsmedveten. Du trivs i en produktionsmiljö lika väl som i en mer akademisk miljö. I rollen tar man ett stort ansvar för sina egna arbetsuppgifter och är drivande.
Utöver det ovanstående bör du ha följande:
Du har en högskoleingenjörsutbildning eller högre, men kan ha förskaffat dig liknande kunskaper genom erfarenheter.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift
Kunskap/erfarenheter av beräknings- eller simuleringsverktyg, materiallära, statistik eller programmering
Även om du inte uppfyller alla krav - låt oss veta. Kunskapsluckor kan fyllas och det viktigaste är din potential, motivation och intresse för att bidra till vår framtid.
Kontakt och ansökan
Vi går igenom ansökningar löpande, men rekommenderar att du skickar in din ansökan senast 2026‐08-09. Utdrag ur belastningsregistret, alkohol- och drogtester samt personlighet- och kapacitetstester kan ingå i vår rekryteringsprocess.
Fackliga representanter
Sveriges Ingenjörer – Christian Fisch, +46 455 56 380
Unionen – Joakim Wikström, +46 734 070 243
Ledarna – Roger Jönsson, +46 455 55 911
Välkommen med din ansökan!
#LI-AC2 #LI-Onsite Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8469-44307437". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NKT HV Cables AB
(org.nr 559079-0290)
371 65 KARLSKRONA (KARLS) Arbetsplats
NKT HV Cables Jobbnummer
10000238