Processförare till förvaltningsprocessenheten i Göteborg
2026-01-30
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker processförare till förvaltningsprocessenheten i Göteborg.
Vi söker dig som är en skicklig jurist med erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en spännande juridisk miljö som präglas av ett stort och föränderligt rättsområde med en komplex lagstiftning. Förvaltningsprocessenheten hanterar överklaganden från personer som har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd samt prövar om det finns hinder mot att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning. Enheten för Migrationsverkets talan vid förhandlingar i Migrationsdomstolen i Göteborg och bidrar till Migrationsverkets övergripande rättsliga kvalitet.
Vad gör en processförare?
Som processförare är din huvudsakliga arbetsuppgift att föra Migrationsverkets talan vid domstolsprövning av utlänningsärenden, genom att skriva yttranden och delta vid muntliga förhandlingar. Du förbereder dig genom att läsa in dig på ärendet, dels vad som gäller juridiskt dels genom att ta reda på annan relevant information som kan komma att påverka ärendets utgång. Vid muntliga förhandlingar för du verkets talan och tar snabbt ställning till all information som kommer fram under förhandlingen.
I din roll fungerar du som beslutsfattare i brådskande ärenden om verkställighetshinder som kommer in till enheten. I arbetet ingår att överpröva Polismyndighetens beslut om avvisning och återreseförbud. Du kommer också att arbeta med att genomföra vissa typer av utredningar i ärenden exempelvis gällande personer som beviljats ny prövning samt arbeta i förvaltningsprocessens jourverksamhet. Enheten handlägger också ärenden rörande personer som utvisats på grund av brott. Arbetstempot är tidvis intensivt och du behöver ofta fatta beslut under tidspress.
Vi arbetar med teambaserat arbetssätt i en dynamisk juridisk miljö där du medverkar i rättsliga diskussioner med dina kollegor på enheten och bidrar till verkets övergripande rättsliga kvalitet. Vi erbjuder även möjlighet till delvis distansarbete.
Vem är du?
Som person är du trygg, stabil och har en god självinsikt. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och lägger stor vikt vid att uppsatta mål följs. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du har god analysförmåga och löser komplicerade problem genom att bryta ner dem till beståndsdelar. Du har en god kommunikativ förmåga, lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar dig till situationen.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Du som söker har
- Juristexamen
- Aktuell flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom migrationsrätt
- Goda kunskaper i förvaltningsrätt, sekretess och förvaltningsprocessrätt
- Mycket god kommunikativ förmåga och mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
- Mycket goda kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande om du har
- Aktuell flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete vid domstol
- Erfarenhet av att arbeta som processförare
- Erfarenhet av ett coachande förhållningssätt
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning med eventuell provanställning
Arbetstider: Kontorsarbetstid
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placering: Göteborg
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Övriga villkor: Läs mer om våra förmåner och uppdrag
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 13 februari 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
