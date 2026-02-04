Problemlösande Fullstackutvecklare till Försäkringsbolag
2026-02-04
Vår kund söker nu C#/.NET fullstack-utvecklare. Det här är en möjlighet för dig som vill arbeta med systemutveckling på hög teknisk nivå, i ett kunnigt och prestigelöst utvecklingsteam.
OM TJÄNSTEN:
Du blir en del av små, agila utvecklingsteam om ca 6-8 personer, där varje team äger sin del av ett affärskritiskt och komplext försäkringssystem som byggs och förvaltas helt in-house. Här jobbar man med hela kedjan: från analys och design till implementation, drift och vidareutveckling. Systemet är stort och komplext - ingen kan allt, inte ens personer som varit med i över 20 år - vilket gör rollen både utmanande och utvecklande över tid.
Ni driftsätter flera gånger i veckan, samarbetar tätt och har korta beslutsvägar. Det är lätt att gå och prata med varandra, resonera kring lösningar och hjälpas åt.
VI SÖKER DIG SOM:Har flera års erfarenhet av att arbeta som utvecklare
Har en civilingenjörsexamen inom relevant område
Har mycket goda kunskaper i C#/.Net, Azure och Angular
Har mycket goda kunskaper i engelska och svenska, i både tal och skrift
Som person är du en duktig problemlösare som tycker om att samarbeta och diskutera problem med dina kollegor, helst på plats på kontoret. I rollen får du arbeta med smarta människor, komplex problemlösning och ett system som verkligen betyder något - i en miljö där kvalitet, lärande och samarbete står i centrum.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är en rekrytering vilket innebär att du blir anställd direkt hos kunden.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Johanna Nilsson
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
