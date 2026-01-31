Privat hemstädning , kontorstädning och Flyttstädning
S Optimal Städ AB,
Söker en personal , som har erfarenhet med privathemstädning, flyttstädning och kontorstädning. Arbetsplast runt Göteborg
Körkort B är ett krav
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: napat@soptimalstad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare S Optimal Städ AB
(org.nr 559394-8234) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Napat Moeikhao napat@soptimalstad.se 0705 414150 Jobbnummer
9715630