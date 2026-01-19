Primus-Silva - Claims & Warranty Coordinator (Teknisk support)
Founded in Sweden, Primus and Silva have been developing quality outdoor gear for multiple generations. Primus is known for designing and delivering stoves and gear for backcountry and outdoor kitchens everywhere. Silva provides products that make outdoor adventure safe and accessible with compasses, headlamps, running vests and accessories. Currently, Primus and Silva are focused on providing innovative, sustainably minded and performance orientated outdoor equipment for world class athletes and everyday adventurers. The Primus and Silva brands are sold in more than 60 countries worldwide.
Primus-Silva i Sverige söker en Claims & Warranty Coordinator (Teknisk support) till sin Customer Service-avdelning. I denna roll får du ett helhetsansvar för reklamations- och garantiärenden, både gentemot B2B-kunder och direkt mot slutkonsument (D2C). Rollen är central för vår kundupplevelse och produktkvalitet och innebär nära samarbete med flera interna funktioner såsom produkt, inköp och sales och teknisk support teamet.
Jobbet
Customer Service på Primus-Silva består av sex personer som arbetar med teknisk support, orderhantering samt reklamationer och garantier för distributörer, återförsäljare och slutkunder. I rollen som Claims & Warranty Coordinator (Teknisk support) kommer du ha helhetsansvaret för hantering och utveckling av våra reklamations- och garantiärenden inom både B2B och D2C.
Rollen kombinerar administration med tekniskt arbete och innebär att du analyserar reklamationer, gör tekniska bedömningar, felsöker produkter och säkerställer korrekta beslut i garantiärenden i nära dialog med kunder och interna avdelningar. Du förväntas inte ha full produktkunskap från dag ett - detta lär du dig över tid - men ett genuint intresse för teknik, en analytisk förmåga och en vilja att förstå och lösa tekniska utmaningar är avgörande för att lyckas i rollen.
Vad erbjuder vi
Hos Primus-Silva blir du en del av ett engagerat och aktivt team med högt i tak och ett starkt fokus på samarbete och utveckling. Vi erbjuder en stimulerande och inkluderande arbetsmiljö där du får möjlighet att ta ansvar och påverka. Vi erbjuder också ett konkurrenskraftigt friskvårdsbidrag. Du utgår från vårt kontor i Bromma med möjlighet till delvis hybridarbete.
Kontakt och ansökan
Infinity HR är framgångsrika i rekrytering av spetskvalitet till kulturstarka bolag och vår självklara partner i denna rekrytering. För mer info om tjänsten eller urvalsprocessen, vänligen kontakta Anton Fredriksson på telefon, 070-3115159 eller Mårten Näsvall på e-mail; marten.nasvall@infinityhr.se
