Pricing Manager till Securitas Sverige
Securitas Sverige Ab (stockholm) / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-05-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Securitas Sverige Ab (stockholm) i Stockholm
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.Publiceringsdatum2026-05-04Beskrivning av jobbet
Securitas skapar trygghet varje dag och möjliggör att människor, företag och verksamheter kan fungera. Bakom detta ligger också ett omfattande kommersiellt arbete där prissättning är en avgörande del för att vi ska kunna växa hållbart och lönsamt.
Vi söker en Pricing Manager som vill ta ett tydligt helhetsgrepp om prissättning inom Securitas Sverige. Det här är en möjlighet för dig som har arbetat med pricing tidigare, vet vad som krävs för att omvandla teori till praktik och som motiveras av att få vara med och bygga upp, utveckla och implementera nya arbetssätt i en komplex organisation.
I rollen ansvarar du för att driva och vidareutveckla vår strategi med fokus på värdebaserad prissättning och långsiktig lönsamhet. Du säkerställer att våra riktlinjer och policys används på ett enhetligt och affärsmässigt sätt, samtidigt som du ger stöd till organisationen i anbud, offerter, kampanjer och prisjusteringar. Du är ett naturligt bollplank och bidrar med analys, struktur och tydlighet i beslut som påverkar både tillväxt och marginal.
En viktig del av uppdraget är att skapa insikter. Att arbetar datadrivet med segmentering, kostnadsförståelse, KPI:er och uppföljning för att säkerställa att prissättningen baseras på korrekta antaganden och god marknadsförståelse är en del av din vardag. Du följer marknaden och konkurrensen, översätter analys till rekommendationer och bygger beslutsunderlag som är relevanta och förankrade hos olika intressenter. Du kommer även att representera Sverige i Securitas europeiska prissättningsnätverk och bidra till globala initiativ samt omsätta gemensamma best practice till lokala förutsättningar.
Det här är en specialistroll med stort mandat och stor påverkan. Du rapporterar till Chef för Commercial Excellence och får möjlighet att arbeta nära strategiska frågor samtidigt som du är operativt involverad där det skapar mest värde.
Övergripande ansvarsområden:
Äga och vidareutveckla Securitas prissättningsstrategi med fokus på värdebaserad prissättning, lönsamhet och långsiktiga affärer
Skapa beslutsstöd genom analys av kundsegmentering, kostnadsantaganden, KPI:er samt marknads- och konkurrensutveckling
Driva utveckling och förändring genom att införa nya metoder, modeller och arbetssätt i nära samarbete med sälj- och driftorganisationen
Ge kvalificerat stöd vid anbud, offerter, nya tjänster och prisjusteringar samt bidra till att höja priskompetensen i organisationen
Samarbeta brett internt och representera Sverige i Securitas europeiska prissättningsnätverk
Hos Securitas får du vara med och bygga något nytt. Du kliver in i en organisation med stor professionalism, tydligt samhällsuppdrag och höga ambitioner - där din kompetens kommer att göra verklig skillnad.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av pricing management och som har arbetat i kommersiella roller i större, gärna internationella, organisationer. Du har vana av att arbeta med analys, segmentering och nyckeltal och är trygg i att koppla prissättningsstrategier till lönsamhets- och tillväxtmål.
Du är bekväm i dialogen med olika intressenter och har erfarenhet av att ta fram och presentera beslutsunderlag.
Som person är du analytisk, strukturerad och datadriven, men också kommunikativ och relationsbyggande. Du har förmåga att göra komplexa frågor begripliga och att få med dig andra i nya sätt att tänka och arbeta. Du trivs i en roll där allt inte är färdigdefinierat - där du förväntas ta initiativ, driva frågor självständigt och skapa framdrift.
Gedigen erfarenhet av pricing management
Dokumenterad erfarenhet av analys, segmentering och arbete inom pricing management med tillhörande KPI och nyckeltal
Erfarenhet av att koppla prissättningsstrategier och metodiker till lönsamhet och tillväxtmål
Erfarenhet av framtagande av beslutsunderlag och stakeholdermanagement
Goda kunskaper i CRM-system och system för kundanalys
Dokumenterad erfarenhet av kommersiell roll i en internationell miljö
Flytande på svenska och mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
Övrig information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till rekryterande chef Anette Wahlstedt på anette.wahlstedt@securitas.se
.
Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till rekryterare på julia.olander@securitas.se
.
Tjänsten är en heltidsanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 mån provanställning
Placeringsort för tjänsten är Stockholm och du utgår från vårt huvudkontor på Kungsholmen
Vi kommunicerar i första hand via mail
Vi använder tester som en del av vårt urval
Sista ansökningsdag är 24 maj
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från första året på gymnasiet i svenska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Unionen samt Ledarna.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Securitas Sverige AB
(org.nr 556108-6082)
Lindhagensplan 70 (visa karta
)
102 29 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Securitas Sverige Ab (stockholm) Kontakt
Anette Wahlstedt anette.wahlstedt@securitas.se Jobbnummer
9888542