Pressoperatör | Hydro | Vetlanda
Lernia Bemanning AB / Processoperatörsjobb / Vetlanda
2025-09-02
Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
• Placeringsort: Vetlanda
• Tjänstgöringsgrad: Heltid
• Arbetstider: 3-skift, 4-skift, eller ständig natt kan tillämpas
• Anställningsform: Visstidsanställning
Arbetsuppgifterna innefattar att arbeta vid en press som hettar upp och pressar aluminium, du övervakar processen och använder olika verktyg för att mäta och genomföra kontroller på materialet.
Här är det viktigt att vara kvalitetsmedveten och noggrann vid utförande av arbetsuppgifter. Du ingår i ett produktionsteam där diverse arbetsuppgifter kan förekomma såsom städning och underhåll, kontrollera material, hantera olika verktyg, samt truck- och traverskörning för transportering av material och verktyg på avdelningen.
Om dig
Vi ser att du som söker är en positiv och utåtriktad person med mycket driv som har viljan och förmågan att vara med och bidra till ett starkt team. Du är självgående, noggrann, ordningsam och kan arbeta under eget ansvar, har hög arbetskapacitet och kvalitetsmedveten i ditt arbetssätt. Vidare är det viktigt att du är stresstålig och kan hantera ett arbete med tempoväxlingar.
Formell kompetens
• B-körkort och tillgång till bil är meriterande om du inte är bosatt i Vetlanda
• Truckkort A1-4 B1-3
• Traverskort
• Goda kunskaper i svenska tal och skrift
Meriterande
• Utbildning inom industriteknik eller motsvarande erfarenhet inom tillverkningsindustrin eller metallindustrin.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om företaget
Hydro Extrusion Sweden AB är den svenska profilverksamheten inom Hydrokoncernen och ingår i affärsområdet Extruded Solutions. Hydro är ett fullt integrerat aluminiumföretag med anställda i 40 länder på alla kontinenter med huvudkontor i Oslo, Norge. Företaget kombinerar lokal expertis, världsomspännande räckvidd och stora kompetenser inom forskning och utveckling. Utöver produktion av primäraluminium, valsade och extruderade produkter samt återvinning, utvinner Hydro också bauxit, raffinerar alumina och genererar energi. Detta gör Hydro till det enda 360° företaget i den globala aluminiumindustrin.
Hydro Extrusion Sweden AB är marknadsledande inom strängpressning och bearbetning av aluminiumprofiler i Sverige. Våra kunder finns över hela Europa inom alla branscher: hem & kontor, bygg, industri, elektronik, transport med mera. Vi har produktion i Vetlanda och Finspång.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
