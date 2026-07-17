Presschef till Forsmarks Kraftgrupp
Vattenfall AB / Marknadsföringsjobb / Östhammar Visa alla marknadsföringsjobb i Östhammar
2026-07-17
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Företagsbeskrivning
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och vi producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Kärnkraftselen har mycket låga fossila avtryck och är en stabil och väderoberoende kraftkälla. Sedan 1980 har våra tre produktionsanläggningar levererat klimatsmart el varje dag, året runt. På Forsmark arbetar i dag cirka 1 200 anställda och vi ingår i Vattenfallkoncernen som verkar på en europeisk arbetsmarknad med möjligheter till en fantastisk utveckling för dig som anställd. Vår arbetsplats är vackert belägen längs sköna Roslagskusten. Läs gärna mer om Forsmark på vår https://karnkraft.vattenfall.se/forsmark
Om rollen
Vill du använda kommunikation för att skapa förtroende i en av Sveriges mest samhällsviktiga verksamheter? Som Presschef på Forsmarks Kraftgrupp får du arbeta nära verksamheten och bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning.
Nu söker vi en Presschef med ansvar för utveckling av vår externa kommunikation, kriskommunikation och mediekontakter.Publiceringsdatum2026-07-17Om företaget
Forsmark är en av Sveriges viktigaste elproducenter och en central del av omställningen till ett fossilfritt samhälle. Vår verksamhet präglas av höga krav på säkerhet, transparens och tillgänglighet – och ett stort intresse från medier, myndigheter och allmänhet.
Här får du arbeta i en av Sveriges mest granskade och samhällsviktiga verksamheter – där din kommunikation gör verklig skillnad varje dag.
Om rollen
Rollen är både strategisk och operativ – du sätter riktning för kommunikationen samtidigt som du arbetar nära verksamheten och hanterar aktuella frågor i realtid.
I rollen kommer du bland annat att:
ansvara för Forsmarks dialog med press, myndigheter och andra intressenter
utveckla och driva arbetet med extern kommunikation och kriskommunikation
säkerställa att kommunikationen är samordnad, tydlig och anpassad till situation och målgrupp
representera Forsmark externt via nätverk och dialog med våra viktigaste intressenter
Du är en del av ett team som tillsammans driver kommunikationsuppdraget framåt och bidrar vid behov brett inom kommunikationsområdet.
Kravspecifikation
Vem vi söker
Vi söker dig som är trygg i ditt omdöme och van att arbeta i komplexa miljöer med höga krav och stort externt intresse.
Du har:
flerårig erfarenhet av pressarbete och extern kommunikation
erfarenhet av kriskommunikation
erfarenhet från verksamheter med stort medialt intresse (samhällskritisk verksamhet är meriterande)
relevant högskoleutbildning inom kommunikation, journalistik eller liknande – eller motsvarande erfarenhet
mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska och engelska, både i tal och skrift
Du arbetar strukturerat och fattar välgrundade beslut även i snabba skeenden. Du tar ansvar för helheten och driver frågor framåt, samtidigt som du ser hur olika kommunikationsinsatser hänger ihop och tillsammans skapar effekt. Du bygger förtroende och skapar goda samarbeten, både internt och externt. Med ditt sätt att kommunicera upplevs du som tydlig, trygg och professionell i olika sammanhang.
Ytterligare information
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett uppdrag med stor påverkan i en verksamhet där kommunikationen spelar en central roll i att bygga förtroende.
Du får:
ett tydligt ansvar och mandat att utveckla ditt område
arbeta nära verksamheten och dess nyckelfunktioner
möjlighet att bidra till energiomställningen till ett fossilfritt samhälle
Ett spännande uppdrag i en samhällsviktig verksamhet
Vi har även en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra fina förmåner här, Ersättning & Förmåner - Vattenfall SE.
Ytterligare information
Du kommer att ingå i ett team av Kommunikatörer i Beredskap, vilket innebär jour och arbete utanför ordinarie arbetstid.
Placeringsort: Forsmark
Vid frågor om tjänsten hör av dig till rekryterande chef Helene Andersen tfn 070-317 49 72
Vid frågor om rekryteringsprocessen hör av dig till rekryterare Summer Lovlinger tfn 070-194 56 64
Fackliga representanter: Akademikerna – Hans Lindqvist, Ledarna – Juha Rintala, SEKO – Leo Lehtinen, Unionen – expedition.unionen@vattenfall.com
. Samtliga nås på telefon 0173-81 000.
Välkommen med din ansökan senast den 26/7. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Du söker jobbet genom att svara på några urvalsfrågor samt bifogar ditt CV, inget personligt brev. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. I den här rekryteringen förekommer tester som en del av vår process.
OBS! Annonsen ligger ute under en längre period över sommaren, vilket innebär att vår tillgänglighet för frågor kan vara något begränsad
Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Vi erbjuder även arbetsbussar med trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Du kan komma att bli krigsplacerad. Eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
742 94 ÖSTHAMMAR Arbetsplats
Forsmark Jobbnummer
10004972