Presschef till Folkhälsomyndigheten
OBS! Läs den fullständiga annonstexten på myndighetens webbplats.
Rollen innebär att vara myndighetens presschef och enhetschef för Enheten för redaktionellt innehåll och press, en av tre enheter på Kommunikationsavdelningen. Enheten består av 12 personer och ansvarar bland annat för presstjänst, nyheter (externa och interna), sociala medier, kris-, risk- och utbrottskommunikation samt grafisk formgivning och språkvård. Medarbetarna finns placerade i såväl i Solna som i Östersund, du kommer att vara placerad i Solna. Enheten ansvarar för presstjänst i beredskap dygnet runt. I din roll som presschef ingår du i Kommunikationsavdelningens ledningsgrupp och rapporterar till kommunikationschefen.
Vad ska du jobba med?
Som enhetschef har du personalansvar samt budget- och verksamhetsansvar för enhetens samlade verksamhet. Detta innebär bland annat att utveckla enheten i enlighet med myndighetens övergripande mål och uppdrag. Som presschef har du en viktig roll i myndighetens beredskapsarbete. I din roll ingår du i avdelningens ledningsgrupp och tar ett gemensamt ansvar för helheten. Tillsammans med övriga chefer ansvarar du för att främja utvecklingen av hela verksamheten. Syftet är att möta omvärldens behov och bidra till att myndighetens uppdrag genomförs.
I chefsrollen vid Folkhälsomyndigheten ingår att företräda, leda, styra och utveckla verksamheten med ett tillitsfullt, transparent och proaktivt ledarskap. Syftet är att skapa förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap och för att verksamheten ska nå uppsatta mål och säkerställa att de kompetenser som krävs finns tillgängliga.
Vi som är chefer på Folkhälsomyndigheten:
Företräder, och tar arbetsgivaransvar.
Leder, och tar personalansvar.
Tar arbetsmiljöansvar.
Styr, och tar verksamhetsansvar.
Utvecklar, och driver verksamheten framåt.
Vem söker vi?
Krav för anställningen:
Erfarenhet av att, som chef, leda och utveckla medarbetare och verksamhet samt erfarenhet av budget-, personal- och arbetsmiljöansvar.
Akademisk examen inom journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap eller annan akademisk examen som myndigheten bedömer vara likvärdig.
Relevant erfarenhet av att leda arbete med presstjänst och redaktionellt innehåll.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Goda kunskaper i Officeprogrammen och vana att arbeta i digitala verktyg (till exempel planerings- och samarbetsverktyg, AI och webb).
Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:
Mycket stor vikt läggs vid:
Personliga egenskaper som god samarbetsförmåga i hela organisationen, ansvarstagande och stresstålighet. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.
Goda ledaregenskaper genom att du utövar ett tillitsfullt, transparent och proaktivt ledarskap med fokus på att främja psykologisk trygghet. Du är beslutsmässig och strategisk.
Erfarenhet av att arbeta som presschef eller i en motsvarande roll.
Erfarenhet av att strukturera, leda och utveckla arbetet med redaktionellt innehåll (externt och internt), mediefrågor och sociala medier.
Erfarenhet av kriskommunikation.
Erfarenhet av att, tillsammans med andra chefer, leda och arbeta utifrån ett helhetsperspektiv på kommunikation - både internt och externt, såväl operativt som strategiskt.
Stor vikt läggs vid:
Erfarenhet av att leda och driva förändrings- och utvecklingsarbeten.
Erfarenhet av att arbeta inom myndighet eller offentlig sektor.
Förmåga att arbeta mål- och resultatinriktat, med goda resultat, för både övergripande verksamhetsuppdrag och egna ansvarsområden.
Vad gör enheten?
Enheten för redaktionellt innehåll och press ansvarar för mediearbete samt redaktionell planering för interna och externa nyheter, pressmeddelanden, nyhetsbrev, omvärldsbevakning, hantering av vilseledande information, sociala medier och kris-, risk- och utbrottskommunikation för interna och externa målgrupper. Vi har presstjänst i beredskap dygnet runt.
Vi ansvarar även för myndighetens språkvårdsarbete och intern grafisk produktion.
Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten.
Om anställningen
Du kommer att anställas som enhetschef med placering på vårt kontor i Solna. Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.
Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta avdelningschef Anna Maria Böök, telefon 010- 205 26 66.
Fackliga företrädare för SACO Susanne Fridh, telefon 010-205 23 17, för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.
Välkommen med din ansökan till befattningen som presschef samt enhetschef hos oss!
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.
Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.
Ansök senast 2026-05-27 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 01564-2026-2.1.1
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folkhälsomyndigheten
(org.nr 202100-6545), https://www.folkhalsomyndigheten.se
171 82 SOLNA
