Praktiska Märsta söker timvikarier
Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb / Sigtuna Visa alla gymnasielärarjobb i Sigtuna
2026-06-22
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, Håbo
, Upplands-Bro
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Sigtuna
, Österåker
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 34 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft? Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
Om skolan
Praktiska Märsta erbjuder elever ett koncept där teori varvas med praktiska övningar både inne på skolan och ute på arbetsplatser. På Praktiska ställer vi höga krav på oss själva för att skapa de bästa förutsättningarna för en lärorik och rolig utbildning. Vår undervisning präglas av flexibilitet, närhet och praktiskt lärande. Vårt programutbud utgörs av: barn- och fritidsprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet samt försäljning- och serviceprogrammet. I dagsläget har skolan ca 150 elever och ungefär 20 medarbetare.
Skolan ligger centralt i Märsta med fem minuter gångväg till pendelstationen. Till Märsta tar du dig på mindre än 40 minuter från Stockholms central och mindre än 20 minuter från Uppsala central. Skolan erbjuder lärlingsutbildning på samtliga program från olika årskurser.
Om du vill läsa mer, besök oss på https://praktiska.se/marsta/
Ditt uppdragTjänsten är en behovsanställning. Du kommer att ingå i vår vikariepool för att vid behov vikariera för någon av våra lärare. Vi söker personer som vill vikariera både i gymnasiegemensamma ämnen, som för våra yrkesämnen. Har du tidigare erfarenhet av att vara lärare, pedagog eller arbetat inom bygg- eller elbranschen, är det ett stort plus.
Vi ser dig som en viktig och drivande kraft för att, med eleverna i fokus och i samarbete med skolans personal, ge eleverna bästa möjliga utbildning.
Din profilSom ovan nämnt söker vi dig som vill ingå i vikariepool för att vid behov arbeta med undervisning. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi värdesätter din förmåga att möta eleverna behov, och att du identifierar dig med vår värdegrund och våra ledord.
Var med och forma framtidens yrkesutbildning!Praktiska Gymnasiet är störst i Sverige inom gymnasial yrkesutbildning. Vi strävar efter att ge våra ungdomar bästa möjliga förutsättningar för att tidigt kliva ut i arbetslivet. Vi vet att en bra yrkesutbildning resulterar i jobb direkt efter gymnasiet, men också en framtidstro. Vi tar vår samhällsroll på största allvar och vår vision är att ge våra elever verktygen att vara med och förändra arbetsmarknaden mot det bättre. Vår vision speglas i vår värdegrund.
AMBITION handlar om att ha höga förväntningar på varandra och våra elever. Genom KRAFT samverkar vi tillsammans kring varje elev oavsett våra roller. GLÖD återspeglar vår stolthet kring det viktiga samhällsansvar vi som yrkesutbildare har i Sverige.
En yrkesutbildning öppnar möjligheter för att skapa sitt eget liv, vilket utvecklar samhället som helhet. Vi vill vara med och skapa samhällsnytta på detta sätt, för ungdomar som har siktet inställt på ett visst yrke, men även för ungdomar som inte ännu har en plan klar för sig.Vår roll är att visa vägen genom att inspirera och utbilda framtidens arbetskraft. Det är något som både samhället och våra elever vinner på.
Vi erbjuder
Läs om våra unika medarbetarerbjudanden här.ÖvrigtAnsök så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande, dock senast 2026-08-07. Tillsättning sker löpande innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta rektor Magnus Engerdalen på 070-245 51 50 eller via mail magnus.engerdalen@praktiska.se
. Varmt välkommen med din ansökan!
Om AcadeMediaPraktiska Gymnasiet ingår i AcadeMedia som är en av Nordens största privata utbildningsanordnare. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan från förskola till vuxenutbildning. Våra medarbetare har olika uppdrag och kompetenser, men ett starkt gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Vi hjälper våra barn, elever och deltagare att utvecklas och att nå sina mål och vi letar därför efter dig som vill vara med och göra Sverige lite bättre. Läs gärna mer på www.academedia.se
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
195 60 SIGTUNA Arbetsplats
Praktiska Gymnasiet Kontakt
Rekryterare
Magnus Engerdalen magnus.engerdalen@praktiska.se Jobbnummer
9972708