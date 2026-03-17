Praktikant Upphandling/anbud/ansökan - Kraftsam
Praktik inom anbud och Bid Manager
Studerar du till anbud/Bid Manager eller inköpare? Som praktikant hos oss på Kraftsam får du möjlighet att lära dig och utveckla dina kunskaper gällande anbudsprocessen.
Efter praktik hos oss så tror vi att du har lärt dig så mycket gällande anbud och liknande processer att du antingen får ett jobb som Bid Manager alternativt att du fortsätter som anställd Bid Manager hos oss på Kraftsam.
Din arbetsdagSom praktikant får du, tillsammans med din handledare, vara delaktig vid genomförande av upphandlingar inom ramen för lagen om offentlig upphandling (LOU). Kraftsam använder sig av externa program för detta som underlättar handhavandet för utförandet och inskickande av relevanta anbud för upphandlingar in om offentlig sektor men ibland även privat.
Arbetsuppgifter som förekommer kan t.ex. handla om att titta och avgöra vilka ansökningar gällande upphandlingar som är relevanta, Ta fram handlingsdokument, ta reda på och presentera övrig info som är avgörande för upphandlingen, komplettera handlingsdokument samt upprätthålla kontakt med ansvarig som utfärdat upphandlingen. Det finns även möjlighet att få inblick i rekryteringsförfarandet.
Din bakgrundVi söker dig som har en pågående utbildning med inriktning mot offentlig upphandling eller så har du annan relevant utbildning/arbetslivserfarenhet inom upphandling eller juridik. Vi söker i första hand dig som letar efter en längre sammanhållen praktik.
Vi ser gärna att du har goda kunskaper om upphandlingsverksamhet från din utbildning men det är inget måste. Personliga egenskaper samt relevant arbetslivserfarenhet kan också vara avgörande. Det är dock meriterande om du har erfarenhet av offentlig upphandling enligt LOU t ex genom tidigare praktik.
Dina egenskaperVi söker dig som är snabb på att ta till dig information och lära dig dina tilltänkta arbetsuppgifter. Du har en god samarbetsförmåga samt gillar att hantera mycket information som du sedan vet vad av det du ska prioritera. Vidare är du initiativtagande, strukturerad och resultatinriktad. Du är flytande i tal och skrift på svenska.
ÖvrigtTillträdesdatum och längd på praktiken bestäms i samråd med dig som praktikant men vår erfarenhet är att ju längre praktik du har desto mer får man ut av sin praktiktid. Praktiken genomförs på heltid och under kontorsarbetstid (0800 - 17.00). Ekonomisk ersättning kan utgå.Det finns även möjlighet att utvecklas inom andra områden som t.ex. handhavandet av Magnit och E-Workd som är konsultportaler som Kraftsam har ett nära samarbete med. Detta innebär att möjligheten att få bra och attraktiv erfarenhet när praktiken är klar är mycket stor.
Är du intresserad?Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev där du beskriver vad du själv vill få ut av praktiken och varför du söker praktik hos oss på Kraftsam.Frågor angående praktiken besvaras av johan @ kraftsam .seVälkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Odengatan 40
113 51 STOCKHOLM
