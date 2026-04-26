Praktikant inom SoMe sökes!

Talentora AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm
2026-04-26


Praktik inom Content & Social Media - Talentora
Är du kreativ, driven och vill få riktig hands-on erfarenhet inom digital marknadsföring? Då kan detta vara något för dig.
Talentora söker nu en praktikant som vill vara med och bygga upp och utveckla vårt digitala innehåll och närvaro i sociala medier.
Om rollen
Som praktikant hos oss kommer du att arbeta nära teamet och få en central roll i vår marknadsföring. Du kommer inte bara observera - du kommer faktiskt vara med och skapa, testa och utveckla.
Dina arbetsuppgifter
Skapa content för sociala medier (TikTok, Instagram, LinkedIn)

Planera och publicera inlägg

Hantera och utveckla våra sociala kanaler

Arbeta med paid social (annonsering) på Meta (Facebook/Instagram) och TikTok

Testa olika content-format och analysera vad som fungerar

Bidra med idéer för kampanjer och varumärkesbyggande

Vi söker dig som
Har ett intresse för sociala medier och digital marknadsföring

Är kreativ och gillar att skapa content

Har koll på trender (särskilt TikTok & Instagram)

Är självgående och vill ta ansvar

Gärna har grundläggande kunskap inom annonsering (men inget krav)

Vad du får
Praktisk erfarenhet av hur ett bolag byggs upp

Möjlighet att arbeta med riktiga kampanjer och budgetar

Stor möjlighet att påverka och testa egna idéer

Ett modernt och entreprenöriellt arbetsklimat

Övrigt
Praktik (heltid/deltid - enligt överenskommelse)

Start: Enligt överenskommelse

Ansökan
Skicka en kort presentation av dig själv samt gärna exempel på content du skapat (eller idéer du har) till oss.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7638216-1967185".

Arbetsgivare
Talentora AB (org.nr 559573-7601), https://swedgroup.teamtailor.com
Centralplan 15 (visa karta)
111 64  STOCKHOLM

Jobbnummer
9876197

