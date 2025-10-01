Praktikansökan
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 600 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna www.goteborg.se/kretsloppochvatten
eller följ oss på Facebook eller Linkedin. Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Söker du praktikplats?
Som praktikant hos Kretslopp och vatten får du möjlighet att lära och prova på så mycket som möjligt inom praktikens område i en stimulerande arbetsmiljö. Vi erbjuder praktikplatser på vissa av våra avdelningar i mån av tid och plats. Antal platser och inriktningar kan variera.
Inför våren 2026 har vi möjlighet att erbjuda följande praktikplats i vår kärnverksamhet:
• vatten- och miljötekniker,
• VA-ingenjör,
• praktikanter som läser YH-utbildningar med inriktning mot Ledningsnät, rörnät, anläggningar, anläggningsteknik.
Vi har även möjlighet att erbjuda praktikplats på våra stödavdelningar inför våren 2026:
• Avdelningen för verksamhetsservice söker vaktmästare eller lokalvårdare,
• kanslienheten söker praktikanter som läser arkivvetenskap eller arkiv- och informationsvetenskap,
• ekonomiavdelning söker en praktikant som läser ekonomisk inriktning på högskola/universitet,
• Kommunikationsavdelning välkomnar en person medie- och kommunikationsvetenskap, kommunikatörsprogrammet eller motsvarande. Kvalifikationer
För att söka praktik hos oss behöver du läsa en praktikkurs via ett lärosäte så som gymnasieskola, universitet, högskola eller yrkeshögskola alternativt vara beviljad arbetspraktik via Arbetsförmedlingen.
Vi kommer utifrån din profil se över våra möjligheter att ta in dig som praktikant hos oss.
Glöm inte att skicka med CV och personligt brev.
