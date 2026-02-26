Praktik inom rekrytering VT26
Adecco Sweden AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-02-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Om din praktik hos oss
Som praktikant hos oss kommer du tillhöra teamet i Göteborg som jobbar med både tjänstemän och arbetare. Du kommer framförallt stötta konsultchefer i deras dagliga arbete med stort fokus på rekrytering. Du kommer att få en stor inblick i hela rekryteringsprocessen och stötta i övriga ärenden. Vidare kommer du ha mycket kontakt med kandidater och du kommer att använda telefon och dator som ditt främsta arbetsverktyg.
Exempel på arbetsuppgifter kan vara:
• Search
• Referenstagning
• Utformning av annonser
• Telefonintervjuer
• Formulera kandidatpresentationer
• Personaladministration
Praktiken startar våren 2026 och pågår under terminen enligt överenskommelse. Arbetet är förlagt på heltid, måndag-fredag kl. 08.00-17.00, med hänsyn till eventuellt arbete eller rapport som skall skrivas till skolan.
Om dig
Vi söker dig som har en påbörjad eftergymnasial utbildning och är berättigad till att genomföra praktik under våren 2026. Du kan även vara berättigad till praktik genom Arbetsförmedlingen. Vi tror att du eventuellt tidigare arbetat administrativt eller med service i någon form samt med telefon och dator som redskap. I dina studier har du kanske berört HR-frågor samt rekrytering och är nyfiken på att veta mer om det. Vidare ser vi positivt på att du har ett intresse för användandet av digitala rekryteringskanaler så som Linkedin samt att du är bekväm med att använda både engelska och svenska som arbetsspråk.
Som person är du social, prestigelös och tycker om att ta dig an arbetsuppgifter från lågt till högt. Du är serviceinriktad, kommunikativ och uppskattar att arbeta i en fartfylld miljö där den ena dagen inte är den andra lik. Vidare ser vi att du har en positiv inställning till utmaningar, är noggrann och strukturerad samt ansvarfull i ditt eget arbete. Att du är en tävlingsfokuserad person som tycker om att engagera dig affärsmässigt kommer vara nyckeln till din framgång som praktikant hos Adecco!
Viktigt för praktiken är:
• Att du studerar inom HR eller liknande
• Att du är berättigad till att genomföra praktik, antingen genom din utbildning på högskola/universitet eller via Arbetsförmedlingen
• Att du är trygg med att använda svenska och engelska som arbetsspråk i både tal och skrift
• Att du är social, ansvarstagande och noggrann samt inte är rädd för utmaningar
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Är du intresserad?
Då ska du ansöka så snart som möjligt. Vi börjar omgående med rekryteringsarbetet och genomför löpande intervjuer. Du söker tjänsten genom att registrera dig på vår hemsida via formuläret/länken nedan. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Vid frågor så får du gärna höra av dig till ansvarig rekryterare Sima Bahho på sima.bahho@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Ninsun-Sima Bahho Sima.Bahho@adecco.se Jobbnummer
9766475