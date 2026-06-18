Power Platform Konsult
Compago AB / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2026-06-18
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Du sitter i ett projektmöte. Kunden beskriver ett problem som egentligen inte har någon självklar lösning. Det är komplext, kanske lite rörigt och exakt den typen av utmaning du gillar.
Du börjar ställa frågor, koppla ihop saker, skissa på lösningar i huvudet och du vet att du inte behöver ha alla svar själv. Du har nämligen ett team bakom dig som tänker lika mycket som du och kompletterar dig i det du inte kan.
Det är så det är att jobba på Compago.
Vi bryr oss inte om din debiteringsgrad. Vi tänker inte börja mäta den heller. Och vi tror inte heller på lönemodeller som stressar mer än de motiverar. Vi tror på balans, trygghet och att faktiskt ha ett hållbart arbetsliv (ja, på riktigt).
Det vi gillar? Kluriga projekt, samarbete och att lösa svåra problem tillsammans. Du är personen som vet att du inte kan allt, men som är rejält nyfiken på att lära dig mer och gärna delar med dig längs vägen.
Hos oss samarbetar vi i projektform åt stora bolag som gör skillnad. Du får grotta ner dig i Power Platform och andra Microsoft-tekniker, förstå kundens verksamhet och bygga smarta lösningar, som förmodligen inte gjorts tidigare och som faktiskt används.
Vi jobbar med allt från SharePoint, Teams och Power BI till Copilot, Azure och Business Central. Kan du inte allt redan? Perfekt, då har du ju massor att lära dig hos oss.
Vem är du? Om du kommer från kundsidan eller konsult spelar ingen roll. Du trivs med att jobba i projektform, har praktisk erfarenhet av Microsoft-utveckling och en god förståelse för verksamhet. Att agera arkitekt är något du gillar och du är bekväm i dialogen med kunder. Samtidigt har du lite svårt att hålla dig borta från att koda då och då. Du är flytande i både svenska och engelska, såväl tal som skrift.
För att ge dig bästa möjliga förutsättningar ser vi att du:
• Är välbekant med Power Platform/Model Driven Apps ELLER Dynamics CE
• Är bekväm med Azure och datamodellering/dataverse
På Compago arbetar vi med placering i centrala Malmö eller Göteborg.
Läs mer om oss och vår rekryteringsprocess.
Ansökan och frågor:
Har du frågor eller funderingar får du gärna höra av dig till Alexander Lindgren och Hanna Elfving på rekrytering@compago.se
. Enligt GDPR tar vi inte emot ansökningar via mejl utan de sker enbart via den här annonsen. Du kan läsa mer om vår integritetspolicy här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7934423-2059253". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Compago AB
(org.nr 556914-5765), https://jobb.compago.se
Södra Förstadsgatan 4 (visa karta
)
211 43 MALMÖ Arbetsplats
Compago Jobbnummer
9969694