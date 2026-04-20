Postdoktorer i AI-driven proteindesign för plastnedbrytning
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
2026-04-20
Vi söker två postdoktorer som vill bidra till utvecklingen av nästa generations biokatalysatorer för plastnedbrytning och återvinning, med särskilt fokus på AI-driven proteindesign
Anställningen omfattar forskning kring utveckling av nya enzymer för nedbrytning av syntetiska polymerer, med särskilt fokus på plastmaterial. Projektet syftar till att designa proteiner som effektivt kan depolymerisera plast till återanvändbara monomerer under milda och hållbara betingelser.
Projektet har ett tydligt fokus på att utveckla och tillämpa maskininlärning och beräkningsbaserade metoder för proteindesign, i nära integration med experimentell enzymologi och biokatalys.
Utveckling och tillämpning av AI- och maskininlärningsmetoder för proteindesign
Design av enzymer med hjälp av beräkningsmodeller
Identifiering och optimering av plastnedbrytande enzymer
Experimentell produktion, rening och karakterisering av proteiner (eller samarbete kring detta)
Protein engineering för att förbättra aktivitet, selektivitet och stabilitet
Utveckling av biokatalytiska processer för plastdepolymerisering och valorisering
Arbetet omfattar även analys av polymerer, monomerer och reaktionsprodukter med relevanta kemiska och biofysiska metoder.
Den anställde förväntas självständigt driva forskningsprojekt, analysera och sammanfatta resultat, publicera i vetenskapliga tidskrifter samt bidra till handledning av studenter.Publiceringsdatum2026-04-20Bakgrund
Doktorsexamen inom bioinformatik, maskininlärning, datavetenskap, biokemi, kemisk biologi, bioteknik, organisk kemi eller motsvarande.
Dokumenterad forskningserfarenhet inom minst ett av följande områden:
Maskininlärning eller AI-metoder (gärna med tillämpning på biologiska system)
Proteindesign eller protein engineering
Enzymologi eller biokatalys
Polymer- eller materialkemi kopplat till nedbrytning eller återvinning
Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska.
Förmåga att arbeta självständigt samt i samarbete i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö.
Särskild vikt kommer att läggas vid erfarenhet av arbete i gränslandet mellan beräkningsmetoder och experimentella studier.
Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Erfarenhet av AI-baserad proteindesign eller strukturbaserad modellering
Erfarenhet av plastnedbrytning eller depolymerisering
Erfarenhet av bioinformatik, molekylmodellering eller simuleringar
Erfarenhet av experimentell protein- eller enzymkarakterisering
Dokumenterad vetenskaplig publicering och handledningDina personliga egenskaper
Vi söker motiverade, kreativa och samarbetsinriktade forskare med stark analytisk förmåga. Du bör vara strukturerad, självständig och ha förmåga att driva forskningsprojekt framåt i en dynamisk och interdisciplinär miljö.Om företaget
Institutionen för molekylära vetenskaper har cirka 100 medarbetare och utgör tillsammans med andra institutioner en stark forskningsmiljö vid BioCentrum på Ultuna campus i Uppsala. Institutionen bedriver forskning och utbildning inom bland annat organisk kemi, biokemi, bioteknologi, mikrobiologi och materialkemi, med tillgång till avancerad infrastruktur såsom NMR, masspektrometri, elektronmikroskopi och kromatografiska tekniker.
Forskningen bedrivs i nära samarbete med nationella och internationella partners och syftar till att utveckla hållbara lösningar för framtidens material och kemiska processer.
Läs mer om vår verksamhet: https://www.slu.se/institutioner/molekylara-vetenskaper/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Uppsala
Vid postdoktorutlysningar - Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-05-18.
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123535".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Per-Olof Syrén perolof.syren@slu.se
