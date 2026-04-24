Postdoktor inom psykiatrisk epidemiologi
2026-04-24
Vi söker en postdoktor inom psykiatrisk forskning (klinisk psykiatrisk behandlingsforskning och psykiatrisk epidemiologi) för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för medicinska vetenskaper.
Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är medicin med inriktning mot psykiatrisk epidemiologi.
Bakgrund
Projektet kommer dels att dra nytta av vår mångåriga erfarenhet av epidemiologisk forskning med hjälp av nordiska nationella register. Dessa analyser syftar till att identifiera prevalensen, risk- och skyddsfaktorer bland personer med neuropsykiatriska tillstånd, genom analyser av nationella register. Vi avser nu att utvidga forskargruppen till att även omfatta kliniska studier inom icke-farmakologiska (fysisk aktivitet) interventioner samt hälsofrämjande och förebyggande insatser vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och associerade tillstånd.
En anställning som postdoktor syftar till att ge nyblivna doktorer en möjlighet att befästa och utveckla i första hand sina vetenskapliga färdigheter.
Postdoktorn förväntas bedriva forskning med fokus på risk/skyddsfaktorer samt icke-farmakologiska interventioner samt hälsofrämjande och förebyggande insatser för personer med NPF. Arbetet innefattar såväl kliniska studier i nära samverkan med offentliga aktörer och civilsamhället, som registerbaserad forskning med hjälp av nationella register. Postdoktorn förväntas redovisa resultat i manuskript som skickas in för publicering i peer-review-tidskrifter. Rollen innebär ett aktivt samarbete inom en bredare internationell projektgrupp. Handledning och viss undervisning kan komma att ingå i arbetsuppgifterna som ett led i den akademiska meriteringen.
Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har en doktorsexamen vid själva anställningstillfället eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst ska den komma i fråga som har en doktorsexamen som är högst 3 år gammal vid ansökningstillfället. Den sökande får inte varit anställd som postdoktor förut mer än ett år i samma ämne och vid samma lärosäte. Den aktuella anställningen avser 3 år. Om personen under anställningen varit föräldraledig ska anställningen förlängas med motsvarande dagar. Vid frånvaro p.g.a. sjukdom får anställningen förlängas.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrund gäller att ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.
Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Även visad förmåga och vilja att göra akademisk karriär är av vikt.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid dokumenterad forskningserfarenhet avseende NPF och genomförande av randomiserade kontrollerade studier (RCT).
I bedömningen ägnas speciell uppmärksamhet åt:
Klinisk expertis: Erfarenhet av kliniska studier och icke-farmakologiska behandlingsmetoder inom psykiatrisk vård.
Interventionsforskning: Fördjupad kunskap om hälsofrämjande och förebyggande insatser, med särskilt fokus på fysisk aktivitet anpassad för målgruppen.
Metodutveckling: Erfarenhet av att ha utvecklat, manualiserat och utvärderat specifika träningsinterventioner inom en psykiatrisk kontext.
Det är meriterande med:
Fysioterapeutisk kompetens (till exempel legitimation som fysioterapeut).
Nyttiggörande och innovation: Erfarenhet av social innovation och samverkan med externa aktörer för att implementera forskningsresultat utanför akademin.
Strategisk kommunikation: Vana av att kommunicera forskning till beslutsfattare på nationell nivå samt erfarenhet av expertrådgivning inom statliga eller regionala initiativ rörande psykisk hälsa.
Information
Anställningen är 100 % i tre år. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Henrik Larsson (projektledare) +46 19 30 36 81, email: Henrik.Larsson@oru.se
eller Liza Ljungberg (enhetschef) +46 19 30 14 77, email: liza.ljungberg@oru.se
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.Så ansöker du
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
Redogörelse av vetenskapliga meriter
Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/
Sista ansökningsdag är 2026-05-08. Välkommen med din ansökan!
Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ORU 2.1.1-02486/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Universitet
(org.nr 202100-2924), https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Södra Grev Rosengatan 42A (visa karta
)
703 82 ÖREBRO Kontakt
Projektledare
Henrik Larsson Henrik.Larsson@oru.se +46 19 30 36 81 Jobbnummer
9875307