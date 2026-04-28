Postdoktor inom optimeringslära och systemteori
2026-04-28
Tjänsten är forskningsinriktad och fokuserar på matematiska och systemteoretiska metoder för analys, styrning och riskintervention i finansiella nätverk. Projektets övergripande mål är att utveckla en sammanhållen teoretisk ram för att förstå systemrisk och stabilitet i komplexa finansiella ekosystem, med särskilt fokus på nätverksstrukturens roll.
Forskningen modellerar finansiella system som dynamiska, endogent formade nätverk där aktörers strategiska beslut gemensamt bestämmer nätverkets topologi och systemets dynamik. Centrala frågeställningar rör jämviktsanalys, stabilitet, robusthet och strukturell styrbarhet. Arbetet integrerar dynamiska spel, grafteori, optimering och reglerteori.
En central del av projektet avser dynamisk kreditbedömning under ofullständig och asymmetrisk information. Detta innefattar utveckling av nätverksbaserade observatörer, filtreringsmetoder, grafteoretiska indikatorer samt maskininlärningsmetoder såsom temporala grafneurala nätverk.
Projektet omfattar även utformning av system- och individnivåinterventioner med syfte att minska systemrisk.
Upp till 20% av anställningen kan komma att omfatta undervisning eller handledning.Kvalifikationer
Krav.
Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Du förväntas ha goda kunskaper i matematisk systemteori. Du bör ha publicerat vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter eller konferenser med fokus på systemteori och tillämpningar.
Erfarenhet av att arbeta med AI-verktyg.
Bevis på vetenskaplig skicklighet, till exempel i form av publicerade artiklar.
Förmåga att arbeta självständigt och samarbeta med andra.
Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhetDina personliga egenskaper
Du har god analytisk, matematisk och problemlösande förmåga. Forskningen fokuserar på metoder och teori, men tillräckliga programmeringskunskaper för forskningsändamål förutsätts.
Meriterande
Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
Meriterande är erfarenhet av nätverksbaserade system samt tillämpningar inom finans eller bankverksamhet.
Erfarenhet eller kunskap inom ett eller flera av följande områden: multiagentsystem och spelteori.
Tidigare erfarenhet av metod- eller algoritmutveckling.
Erfarenhet av att presentera forskningsresultat vid internationella konferenser.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
Ansökningsbrev (cover letter), max en sida.
Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
Bifoga dina två mest relevanta publicationer.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap Kontakt
Xiaoming Hu hu@kth.se
