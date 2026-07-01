Postdoktor inom Microglia-Neural Circuit Interactions in Memory and Disease
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2026-07-01
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Om forskargruppen
Vi söker en mycket motiverad postdoktoral forskare som vill ansluta till en nyetablerad forskargrupp vid Medicinska fakulteten och MultiPark, Lunds universitet. Vår forskning syftar till att förstå hur mikroglia dynamiskt modulerar neurala kretsar för att påverka minnesbildning och utsläckning av minnen, både under normala förhållanden samt vid psykiatriska sjukdomar (t.ex. ångest- och rädslerelaterade tillstånd) och neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimers och Parkinsons sjukdom.
Den framgångsrika kandidaten kommer att arbeta i gränslandet mellan kretsneurovetenskap och mikrogliaforskning, med hjälp av avancerade metoder såsom tvåfotonmikroskopi, miniatyriserad mikroskopi (miniscopes), optogenetik, beteendeanalyser och transkriptomik.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Som postdoktor kommer du att:
Leda självständiga forskningsprojekt inom forskargruppens forskningsprogram.
Utföra in vivo-kalciumavbildning och beteendeexperiment.
Analysera data avseende neuronal och mikroglial aktivitet (t.ex. kalciumavbildningsdata).
Genomföra immunohistokemiska analyser samt morfologiska analyser av mikroglia och neuroner.
Ansöka om postdoktorala stipendier och forskningsanslag med stöd från forskargruppen när så är möjligt.Kvalifikationer
Krav för anställningen
Doktorsexamen i neurovetenskap eller motsvarande relevant ämnesområde.
Praktisk erfarenhet av in vivo-kalciumavbildning (av neuroner eller gliaceller).
Erfarenhet av mikrogliabiologi eller neuroimmuna interaktioner.
Erfarenhet av beteendeexperiment.
Goda kunskaper i dataanalys, exempelvis med MATLAB eller Python för analys av kalciumavbildningsdata.
FELASA B-certifiering för arbete med möss eller motsvarande kompetens.
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av optogenetik eller kemogenetik.
Erfarenhet av analys av transkriptomikdata.
Erfarenhet av modeller för neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis Alzheimers sjukdom eller Parkinsons sjukdom.
Förmåga att utveckla självständiga forskningsinriktningar.
Företräde kommer att ges till sökande som har avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en stimulerande och stödjande forskningsmiljö där du ges möjlighet att utveckla en självständig forskningsprofil. Du får stöd och handledning inom ansökningar om forskningsmedel, karriärutveckling samt tillgång till modern och avancerad infrastruktur för neurovetenskaplig forskning och avbildning.
Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till två år, med möjlighet till förlängning.
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad postdoktoranställning om två år med preliminärt tillträde den 1 september 2026 eller enligt överenskommelse.
Anställningen är på heltid.
En postdoktoranställning är tidsbegränsad till två år och kan förlängas till sammanlagt tre år enligt kollektivavtalet för postdoktorer (Arbetsgivarverket). Syftet med en postdoktoranställning är att utgöra ett första steg i den vetenskapliga karriären och ge möjlighet att utveckla och fördjupa kompetensen som forskare.
Så här söker du anställningen
Ansökan görs via Lunds universitets rekryteringssystem.
Ansökan ska innehålla:
Ett personligt brev där du motiverar ditt intresse för tjänsten och beskriver hur dina kvalifikationer och erfarenheter matchar anställningen.
Examensbevis.
Fullständig meritförteckning (CV).
Eventuella övriga relevanta handlingar som du vill åberopa, såsom betyg, kontaktuppgifter till professionella referenser, rekommendationsbrev eller liknande.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 3000 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
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