Postdoktor inom medicinsk teknik
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2026-06-19
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vid avdelningen för medicinsk teknik, Institutionen för materialvetenskap, Uppsala universitet
Tidsbegränsad heltidsanställning två år med tillträde snarast eller enl överenskommelse
Institutionen för materialvetenskap har som mål att vara en miljö för framgångsrik och värdefull forskning och utbildning med inriktning mot materialvetenskapliga lösningar för viktiga samhällsutmaningar.
Om avdelningen
Avdelningen för medicinsk teknik är en del av institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet. Vi bedriver forskning inom utveckling av miniatyriserade plattformar och utvärdering av nya material i samspel med biologiska system för att förstå de underliggande principerna. För oss är det lika viktigt att studera materialens påverkan på biologiska processer som de biologiska processernas påverkan på material. Vår ambition är att främja en dynamisk undervisnings- och forskningsmiljö som är internationellt erkänd för sin spetskompetens när det gäller att koppla samman grundforskning med kliniska tillämpningar.
Den här tjänsten är en rekrytering inom Patrick Sandoz forskargrupp vid avdelningen för medicinsk teknik. Som medlem i gruppen spelar du en viktig roll i uppbyggnaden av ny forskningsverksamhet inom mikrofysiologiska system och biomaterial för att studera cancerimmunbiologi, och mer specifikt egenskaper inom tumörens mikromiljö.
Projektbeskrivning
Cancer förblir en av de ledande dödsorsakerna världen över, och många typer uppvisar resistens mot standardbehandlingar, vilket innebär betydande utmaningar för sjukvård och forskning. Det finns ett växande intresse för mikrosystem som kan replikera tumörers lokala fysiologi och därmed tillhandahålla en plattform för att identifiera och optimera terapeutiska kandidater. Vår grupp specialiserar sig på att utveckla teknologier för att undersöka den multicellulära miljön i tredimensionella mikrotumörmodeller. Projektet fokuserar särskilt på att förstå hur tumörmikromiljön, på engelska TME, (tumor microenvironment), genomgår arkitektonisk ombyggnad - inklusive förändringar i extracellulär matriskomposition, vävnadsmekanik och rumslig organisation - och hur dessa fysiska förändringar samverkar med immunsuppressiva mekanismer som tillåter tumörer att undkomma immunövervakning. Publiceringsdatum2026-06-19Dina arbetsuppgifter
Denna position erbjuder en unik möjlighet att forma forskningsinriktningen, där din insats är avgörande för att etablera laboratoriets infrastruktur, bygga upp dess experimentella metoder och verktyg samt definiera bästa praxis för tumör-på-chip-fabrikation, biomekanisk avkänning, och immunfunktionskaraktärisering. Du samarbetar nära med forskningsledaren, andra postdoktorer, doktorander och externa samarbetspartners för att främja forskningsmål och generera resultat med hög genomslagskraft. Utöver forskning, ingår även viss medverkan i handledning av doktorander, masterstudenter och projektstudenter, samt kommunikation av forskningsresultat genom vetenskapliga artiklar i väletablerade vetenskapliga tidskrifter och presentationer vid internationella konferenser. Viss medverkan i undervisning kan också komma att ingå. Du förväntas också bidra till ansökningar för externa forskningsmedel.
Kvalifikationskrav
För att kvalificera dig för en postdoktorstjänst måste du ha en doktorsexamen eller en utländsk examen som anses motsvara doktorsexamen. Examen måste vara avlagd vid tidpunkten för anställningsbeslutet. Den som har avlagt doktorsexamen tre år före ansökningstidens utgång har företräde till anställningen. Utgångspunkten för treårsperioden är ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
Denna tjänst kräver doktorsexamen inom något av följande områden: materialvetenskap, biomedicinsk teknik, vävnadsteknik, immunengineering, mikrosystem/tillämpad bioteknologi, eller motsvarande examen inom närliggande område.
väldokumenterad erfarenhet av utveckling av microphysiological systems eller biosensorfabricering.
utmärkta muntliga och skriftliga färdigheter i engelska, samt mycket goda färdigheter i att skriva vetenskapliga publikationer.
En postdoktoranställning varar initialt två år, med möjlighet att förlängas ett tredje år. Treårsperioden kan förlängas på grund av omständigheter såsom sjukskrivning, föräldraledighet, fackliga uppdrag, etc.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är meriterande att ha dokumenterad kunskap och erfarenhet inom ett eller flera av följande områden:
CAD-design och mikrofabricering i renrumsanläggning
Hydrogelformulering, kemisk tvärbindning, biomekanisk avkänning
Biologisk provfärgning och avancerade ljusmikroskopitekniker
Odling och karaktärisering av däggdjursceller, helst cancer- eller immunceller
Ansökan kan med fördel skrivas på engelska. Vi kommer under ansökningstiden löpande att läsa ansökningshandlingar och kalla till intervju.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 15-09-2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av:Dr. Patrick Sandoz, patrick.sandoz@scilifelab.uu.se
, or Karin Magnusson, karin.magnusson@angstrom.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 27-07-2026, UFV-PA 2026/1723
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Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
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751 05 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap Jobbnummer
9971401