Postdoktor inom kvantmaterial
2025-08-28
Tjänsten som postdoktor kommer att ligga inom avdelningen för ljus och materia inom Institutionen för tillämpad fysik vid KTH.
Institutionen är en del av Stockholms centrum för fysik, astronomi och bioteknik. Centret grupperar fysikrelaterad forskning inom både KTH och Stockholms universitet vilket ger tillgång till en mängd forskningsinfrastruktur samt möjlighet till samarbete med en mängd experimentella såväl som teoretiska forskargrupper. https://www.aphys.kth.se/ https://www.albanova.se/
Vi söker en mycket motiverad postdoc för att bedriva experimentell forskning inom gruppen för kvantmaterial vid institutionen för tillämpad fysik KTH. Centralt i forskningsprojektet är studier av elektronstruktur och den dynamik som sker under extremt korta tidsperioder, ner till femtosekundsskalan (10-15 s). I din forskning kommer du att ingå i en grupp som undersöker elektronisk struktur och ultrasnabba transienta tillstånd i kvantmaterial som topologiska material och supraledare. Ett primärt verktyg är vår nyligen idriftsatta tids- och vinkelupplösta fotoemissionsspektrometer (tr-ARPES). Med tr-ARPES kartläggs den elektroniska bandstrukturen av kvantmaterial efter ultrasnabba elektroniska och/eller strukturella excitationer. Vi har nyligen utvecklat en ny HHG-källa som levererar fotonenergier från 10,8 eV till över 25 eV med en energiupplösning bättre än 20 meV. De kombinerade höga tids-, energi- och momentumupplösningarna ger detaljerad information om dynamiska processer som tidigare inte var möjliga att studera experimentellt. Ett centralt tema inom gruppen är att utveckla nya spektroskopiska tekniker för att studera högtemperatursupraledning . Forskningen kommer även att utföras vid nationella och internationella synkrotronljuskällor och i samarbete med andra lokala och externa grupper.
Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
Kvalifikationer
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Kandidaten bör ha en doktorsexamen i experimentell fysik eller liknande och ha visat vetenskaplig excellens genom publicering av forskning i ledande vetenskapliga tidskrifter.
- Forskningserfarenhet av kvantmaterial och laser- eller synkrotronbaserad APRES, är central för tjänsten.
- Erfarenhet av femtosekundlasrar, HHG och/eller tidsupplösta spektroskopiexperiment är meriterande liksom erfarenhet från experiment vid storskaliga anläggningar.
- Kandidaten bör ha god kommunikationsförmåga och goda kunskaper i engelska i skrift och tal då han/hon förväntas presentera forskningsresultat vid konferenser och författa vetenskapliga artiklar.
- Kandidaten ska vara starkt motiverade för postdoktorala studier, ha förmåga att arbeta självständigt och utföra kritisk analys samt ha god samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga.
- Bedömningen kommer att baseras på forskningserfarenhet och hur väl den sökande uppfyller ovanstående kvalifikationer.
Meriterande
- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Pedagogisk förmåga
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla följande dokument:
- Curriculum vitae
- Personligt brev (innehållande beskrivning av tidigare erfarenheter inom det vetenskapliga området och motivering till varför du har intresse av detta uppdrag)
- Researcher statement(max 2 sidor)
- Kontaktuppgifter till tre referenser
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst tre år
är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.
är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Om KTH
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
