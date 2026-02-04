Postdoktor inom konverserande social robotik
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2026-02-04
Vi söker en postdoktor till ett forskningsprojekt inom konverserande social robotik.
Projektet syftar till att utveckla datormodeller för talad interaktion med tillämpningar inom människa-robotinteraktion. Särskilt fokus ligger på användning av multimodala stora språkmodeller (ljud, text och bild) som kan integrera både det språkliga innehållet i samtalet och den situationella kontext där interaktionen äger rum. En central forskningsutmaning är att modellera och hantera samtal som involverar flera deltagare. KvalifikationerKvalifikationer
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Arbetet kräver goda kunskaper i programmering, maskininlärning, och statistisk analys.
- För att kunna presentera forskningen i artiklar och vid konferenser krävs även goda kunskaper i engelska (i såväl skrift som tal).
- Vi förväntar oss även att sökande har ett gediget intresse för talad språklig interaktion, och att doktorsavhandlingen är gjord i ett relaterat område.
Meriterande
- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Vi ser gärna att du har erfarenhet av att formulera forskningsidéer självständigt från din handledare och att se till att de genomförs. Samtidigt bör du även ha erfarenhet av att bedriva forskning i samarbete med andra.
- Du bör även vara medveten om mångfalds- och jämlikhetsfrågor.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
