Postdoktor inom databaser av multivariata extremväderhändelser
Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper / Meteorologjobb / Uppsala Visa alla meteorologjobb i Uppsala
Vill du arbeta med forskning inom databaser av multivariata extremväderhändelser, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som postdoktor på Uppsala universitet.
Institutionen för geovetenskaper är Sveriges mest heltäckande akademiska miljö för forskning och utbildning inom geovetenskap. Här finns en bred kompetens som bidrar till lösningar på viktiga samhällsfrågor.
Jorden är en dynamisk planet som ständigt förändras. För att förstå hur vår planet fungerar söker våra forskare svar ute i fält, genom laboratorieexperiment och avancerade modeller. Vår forskning och utbildning täcker en mängd olika områden; bergarter och mineral, väder och klimat, livets utveckling, naturkatastrofer, vindkraft och energi, miljö- och vattenteknik, och hållbar utveckling.
Vår forskning förenar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap och är ofta tvärvetenskaplig. Vid institutionen arbetar över 300 personer från fler än 30 länder, både i Uppsala och på Campus Gotland.
Våra sex forskningsavdelningar:
• Geofysik * Luft- vatten- och landskapslära * Mineralogi, petrologi och tektonik * Naturresurser och hållbar utveckling * Paleobiologi * Vindenergi
För mer information se: http://www.uu.se/geovetenskaper
Programmet för luft-, vatten- och landskapslära, LUVAL, samlar forskning och utbildning i meteorologi, hydrologi, miljöanalys och naturgeografi. Se: http://www.geo.uu.se/forskning/luval
för mer information om programmet för luft-, vatten- och landskapslära. Du kommer att arbeta inom ERC projektet "Dynamik, förutsägbarhet och trender av multivariata etxremväderhändelser". Projektet planeras börja 1 maj 2026.Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Projektet fokuserar på kvantitativa analyser av multivariata extremväderhändelser i mellanbreddgraderna, i det nuvarande och i framtida klimat. I ditt arbete kommer du att sammanställa en databas av multivariata extremväderhändelser, med fokus på osäkerhetsanalys. Det finns möjlighet att arbeta med undervisning och handledning upp till 20%. Du kommer placeras vid Institutionen för geovetenskaper i Uppsala, men förväntas resa både inom och utanför Sverige.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i klimatvetenskap eller meteorologi, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i nämnda ämnen. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
Vi söker dig som är drivande, arbetar självständigt och är initiativtagande. Du ska ha tidigare erfarenhet av sammanställning av klimatologisk data om multivariata extremväderhändelser i mellanbreddgraderna, från både reanalysdata och klimatmodellerna. Detta ska visas genom referentgranskade artiklar i ledande internationella akademiska tidskrifter. Du behöver också ha utmärkta färdigheter i att uttrycka dig i tal och skrift på engelska. Vi kräver dessutom god samarbetsförmåga då arbetet innefattar kollaborationer med olika forskargrupper internationellt.
Önskvärt/meriterande i övrigt
En förståelse av atmosfärsdynamik och tidigare erfarenhet med analys av fysikaliska processer som orsakar extremt väder är en fördel. Vi värdesätter dessutom erfarenhet utanför den akademiska sektorn.
Ansökan skall innehålla:
- En Curriculum Vitae.
- En kort forskningsrapport (max. 2 sidor) som beskriver hur sökandens tidigare erfarenhet är relevant till det planerade arbetet.
- En lista över publikationer i internationella tidskrifter med referentsystem.
- Två referenser (namn och fullständiga kontaktuppgifter, inkl. telefonnummer). Referensbrev undanbedes.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 2026-05-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Gabriele Messori, 018-471 2588, gabriele.messori@geo.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 12 Mars 2026, UFV-PA 2026/549.
