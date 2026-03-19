Postdoktor I Optimeringslära (wasp)
Publiceringsdatum 2026-03-19

Arbetsuppgifter
Som postdoktor kommer du att bedriva forskning kring de teoretiska grunderna för matematisk optimering, samt dess tillämpningar på nya utmaningar inom maskininlärning och ingenjörsvetenskap. Du kommer att skriva och skicka in forskningsartiklar till internationella tidskrifter och konferenser av hög kvalitet samt presentera forskningsresultat vid nationella och internationella konferenser och workshops. Denna tjänst erbjuder möjligheten att arbeta i en intellektuellt stimulerande miljö och att bidra till en djupare förståelse för optimeringens grunder och dess roll i moderna tillämpningar.
Denna rekrytering finansieras av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). WASP är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för Sveriges industri och samhälle. WASP | Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program
Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.
Vi söker dig som har en doktorsexamen i operationsanalys, data science, eller andra relaterade områden. Du har en stark matematisk bakgrund och kunskap inom optimering, särskilt inom områden som komplexitetsteori, högre ordningens metoder, accelerationstekniker och stokastisk optimering. Ytterligare kunskap inom maskininlärning samt erfarenhet av programmering i Python och PyTorch ses som en fördel.
Du har erfarenhet av att bedriva självständig forskning och är starkt motiverad att utveckla nya icke-linjära optimeringstekniker samt att fördjupa förståelsen för deras matematiska grunder. Du måste ha hög problemlösningsförmåga och kunna samarbeta med andra. Du måste också kunna kommunicera och bedriva forskning på engelska.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på på Matematiska institutionen, avdelningen för Tillämpad matematik. Du kan läsa mer om vår verksamhet här: Tillämpad matematik (TIMA) - Linköpings universitet och Jobba på MAI.
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att söka denna anställning senast den 9 april 2026.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
