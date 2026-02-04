Postdoktor i multimodal analys av flytande biopsier
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, kommer den framgångsrika kandidaten att ingå i en starkt tvärvetenskaplig forskningsmiljö i gränslandet mellan translationell cancerbiologi, analytisk kemi, evolution och datavetenskap.
Arbetsplatsen erbjuder tillgång till moderna core-faciliteter för avancerad mikroskopi och cytometri, cell- och molekylärbiologi, analys av extracellulära vesiklar (EV) samt masspektrometri, och har starka samarbeten inom universitetet och med den regionala hälso- och sjukvården. Postdoktorn kommer att vara en del av ett internationellt team med aktiv seminariekultur och möjligheter att samhandleda studenter, bidra till undervisning samt delta i arbete med ansökningar och manuskript. Tjänsten är placerad i Lund med närhet till stora nationella forskningsinfrastrukturer och ett levande vetenskapligt nätverk.
Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt med att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön.
Projektet syftar till att utveckla nästa generations multimodala strategier för flytande biopsi och kemisk avbildning för biomarköridentifiering och mekanistisk förståelse av kemiska signaturer vid cancer och relaterade sjukdomar. Genom att kombinera robust isolering och fenotypning av extracellulära vesiklar (EV) med kemisk profilering via time-of-flight-masspektrometri (ToF-SIMS och MALDI-ToF) genereras integrerade molekylära signaturer som kan översättas till robusta monitoreringsanalyser av cancercellers proliferation och adaptation. Postdoktorn kommer att leda utvecklingen av högfidelitetsarbetsflöden för EV (från plasma och cellmodeller) och etablera kvantitativa analyser baserade på nanopartikel- och flödescytometri, kompletterat med masspektrometribaserad kemisk profilering och maskininlärningsstödd multivariat analys. Vid behov används genetiska perturbationer (CRISPR-Cas) i mammala cellmodeller för att validera kandidatvägar och biomarkörer.
Centrala leverabler inkluderar: (i) optimerade och benchmarkade EV-isolerings- eller karakteriseringspipelines; (ii) validerade ToF-SIMS/MALDI-analysmetoder och provberedningsstrategier; (iii) tolkbara multivariata eller ML-modeller för klassificering och identifiering av relevanta features; samt (iv) publikationer med hög genomslagskraft och öppna, återanvändbara analysarbetsflöden.
Vid Lunds universitet ska en anställning som postdoktor ge möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk meritering. I första hand ges utrymme för meritering inom forskning, men även till viss högskolepedagogisk utbildning. Undervisning kan även ingå i arbetsuppgifterna.
Den postdoktorala forskaren förväntas ta en ledande roll i att designa, genomföra och kommunicera forskning på en nivå som sätter internationell standard.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Självständig planering och genomförande av experimentellt arbete i humana cellkulturer och relevanta provtyper nära patient (t.ex. plasma-deriverade EV).
Utveckling, optimering och kvalitetskontroll av arbetsflöden för isolering och karakterisering av extracellulära vesiklar, inklusive kvantitativa och fenotypiska readouts.
Avancerad metodutveckling och tillämpning inom ToF-SIMS och MALDI-ToF, inklusive provberedning och tolkning av data.
Implementering av robust statistik och maskininlärningspipelines (t.ex. PCA, PLS-baserade metoder) för klassificering, biomarköridentifiering och integrering av data mellan plattformar.
Validering av mekanistiska hypoteser med modern molekylärbiologi och genetisk ingenjörskonst (inklusive CRISPR-Cas-baserad genredigering) när projektet kräver det.
Dokumentation av metoder och resultat för att säkerställa reproducerbarhet; författande av manuskript, konferensbidrag och ansöknings-/grant-liknande texter.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
