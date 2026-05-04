Postdoktor i Miljövetenskap
2026-05-04
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Forskning och utbildning vid Miljö- och geovetenskapliga institutionen (MGeo) behandlar grundläggande och tillämpade frågor om jordens tidigare, nuvarande och framtida klimat och miljö, inklusive människors interaktion med naturen och konsekvenser för människors välbefinnande. MGeo utvecklar och tillämpar banbrytande metoder, modeller och tekniker inom miljövetenskap, kvartär- och berggrundsgeologi, paleontologi, naturgeografi, biodiversitet och ekosystemvetenskap, fjärranalys, geografisk informationsvetenskap (GIS) och beräkningsvetenskap inom miljö- och hälsa för att studera processer som sträcker sig från det mikroskopiska till det planetära, över alla tidsskalor.
Särskild ämnesbeskrivning
Denna postdoktor-tjänst är en del av Horizon Europe-projektet VALOR ("Values and dependence of society on pollinators"), i vilket 16 partnerinstitut samarbetar för att undersöka vilken påverkan markanvändning och klimatförändringar har på pollinatörsmångfald, ekosystemtjänster, jordbrukssystem och socioekonomisk resiliens i Europa. Ditt arbete kommer att integrera utdata från ekologisk, ekonomisk och scenariemodellering i syfte att förutspå förändringar i pollinatörsmångfald, pollineringstjänster, lönsamhet i markanvändning, värdekedjor och hälsa.Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.
Arbetsuppgifterna innefattar att applicera och i någon utsträckning utveckla metoder för att:
Förutspå multivariat pollinatörsmångfald under olika markanvändnings- och klimatförändringsscenarier
Kvantifiera påverkan på grödpollinering och vilda växters fortplantning
Bedöma resiliens hos pollinatörer och jordbruk under framtida belastningar
Skala upp påverkan till handel, värdekedjor och hälsoaspekter
Utföra känslighets- och osäkerhetsanalyser för att identifiera särskilt viktiga risker och kunskapsluckor
Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Särskilt relevant är en doktorsexamen i kvantitativ ekologi, miljömodellering, ekologisk/miljöekonomi, hållbarhetsstudier, geovetenskap, ekosystemteknik eller närliggande fält.
Övriga krav:
Dokumenterad erfarenhet av kvantitativ ekologi
Färdigheter i R och/eller Pyton, eller liknande programmeringsspråk
Dokumenterad erfarenhet av att producera vetenskapliga publikationer av hög kvalitet
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.
Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:
God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
Pedagogisk förmåga.
Övriga meriter:
Erfarenhet av att utföra osäkerhets- och/eller känslighetsanalys
Erfarenhet av att hantera klimat- och/eller markanvändningsdataset
Demonstrerad förmåga att arbeta med scenariobaserade projektioner
Erfarenhet av att arbeta i interdisciplinära forskningsgrupper
Kännedom om ekosystemtjänster och biodiversitetsdynamik
Mer generellt så är det fördelaktigt om du har en god förståelse av ekosystemtjänster och biodiversitetsdynamik och ett intresse av att integrera ekologiska och socioekonomiska data. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.Anställningsvillkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor", mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).
Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas påengelskaoch innehålla:
Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
Kontaktuppgifter till minst två referenser.
Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Välkommen med din ansökan!
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom astronomi, biologi fysik, geovetenskap, kemi, matematik, medicinsk strålningsfysik, miljövetenskap och naturgeografi. Verksamheten bedrivs inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 900 studenter, 330 forskarstuderande och 730 anställda.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
