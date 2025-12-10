Postdoktor i Livsmedelshygien
Lunds Universitet / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2025-12-10
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet i Lund
, Malmö
, Höör
, Klippan
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE) vid Lunds universitet är belägen på Kemicentrum, en av Nordens största centra för utbildning och forskning inom kemiområdet. PLE har cirka 150 anställda, varav cirka 65 är doktorander. Institutionen erbjuder en bred kompetens inom områden som kemiteknik, livsmedelsteknik, bioteknik och teknisk mikrobiologi. Forskningen och utbildningen vid PLE spänner över hela kemiämnet och inkluderar både grundutbildning och forskarutbildning.
Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE) vid Lunds universitet arbetar aktivt för att säkerställa en god arbetsmiljö genom flera initiativ och rutiner. PLE uppmuntrar till öppen kommunikation och samverkan mellan anställda, studenter och ledning för att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön. Detta inkluderar regelbundna möten och dialoger för att diskutera arbetsmiljöfrågor och hitta gemensamma lösningar.
Beskrivning av arbetsplatsen
Du kommer att arbeta i forskningsgruppen Livsmedelshygien, som har en stark profil inom mikrobiologi, livsmedelssäkerhet och biologiska metoder för att förbättra kvalitet och hållbarhet i livsmedelskedjan.
Gruppen utvecklar avancerade metoder för att identifiera bakteriesamhällen, förstå mikrobiella interaktioner och ta fram biologiska lösningar baserade på naturligt förekommande mikroorganismer.
Projektet bedrivs i nära samarbete med Institutionen för Designvetenskaper, LTH, samt med odlare i Sverige och Danmark, en producentorganisation, ett innovationsbolag och dagligvaruhandeln. Det kombinerar laborativ forskning med storskaliga försök i verkliga produktionsmiljöer, för att utveckla globalt applicerbara lösningar som minskar matsvinn och ökar hållbarheten.
Särskild ämnesbeskrivning
Frukter och grönsaker står för en stor del av livsmedelssvinnet i både hushåll och detaljhandel, och dagens metoder för att förlänga hållbarheten har visats vara otillräckliga. Mikrobiell kontaminering från skörd till konsumtion kan leda till kvalitetsförsämring, förskämning, konsumentrisker och stora produktförluster.
Detta projekt utvecklar och utvärderar användningen av naturligt förekommande, hälsofrämjande bakterier för att stärka och stabilisera det mikrobiella ekosystemet på färska grönsaker. Vi kommer att undersöka om efter skörd-tillämpning av bakterier kan skapa en mer motståndskraftig mikrobiell miljö som hämmar förskämning, bevarar kvalitet, förlänger hållbarheten och bidrar till säkra produkter. Projektet omfattar även bedömning av smak och andra sensoriska egenskaper.Publiceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.
Forskningsuppgifterna omfattar optimering av odlingsprocesser och frystorkningsformuleringar för hälsofrämjande bakteriestammar, samt utvärdering av applikationsmetoder och koncentrationer för efter skörd-tillämpning. Arbetet innefattar vidare mikrobiologiska metoder för att kartlägga hur behandlingarna påverkar mikrobiell mångfald och ekosystemets förändringar under hållbarhetstiden. Rollen innebär nära samarbete med odlare i södra Sverige och Danmark samt med industripartners, och kan innebära resor till försöksplatser. Tillgång till bil finns.
Arbetsuppgifterna innefattar:
Forskning inom ämnesområdet.
Undervisning på grundnivå och avancerad nivå.
Handledning av examensarbetare.
Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
Samverkan med näringsliv och samhälle.
Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.
Behörighet
Så här söker du
Ansökan ska lämnas in via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska skrivas på engelska och ska innehålla CV och publikationslista, samt personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina forskningsmeriter. Ansökan ska även innehålla kopia av doktorsexamen eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc).
Välkommen med din ansökan!
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2025/3605". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
Mia Hedin; HR Admin mia.hedin@ple.lth.se Jobbnummer
9637868