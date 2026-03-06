Postdoktor i Beräkningsbiologi
Matematiska institutionen består av cirka 120 forskare, lärare och administrativ personal och är organiserad i tre huvudsakliga avdelningar: Matematik, Matematisk statistik och Beräkningsmatematik.
Samtliga avdelningar bidrar till utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samtidigt som de bedriver aktiv forskning. Institutionen är belägen på Albanoområdet i Stockholm och erbjuder moderna lokaler samt ett välutrustat bibliotek för både studenter och forskare.
Inom institutionen fokuserar Avdelningen för beräkningsmatematik på matematisk modellering och utveckling av beräkningsmetoder för att studera komplexa system över flera skalor - från molekylstrukturer till klimatdynamik. Forskningen omfattar områden som programlogik och satsbevisning, beräkningsbiologi, numerisk analys av partiella differentialekvationer (inklusive is- och havsdynamik), beräkningsstatistik och maskininlärning, samt algoritmdesign och diskret matematik såsom kombinatorik och optimering.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/enheter/matematiska-institutionen.
Projektbeskrivning
Vi söker en mycket motiverad postdoktor med intresse för algoritmer för storskalig sekvensanalys och beräkningsgenomik. Anställningen erbjuder flexibilitet: även om vi har pågående projekt med fokus på detektion av strukturella varianter (SV), analys av lrRNA-seq-data samt olika tillämpningar inom read mapping, exempelvis inom metagenomik, är vi också öppna för att diskutera och utveckla forskningsidéer som föreslås av kandidaten. Sökande uppmuntras att beskriva sin egen forskningsvision och hur den kan komplettera eller vidareutveckla vår nuvarande verksamhet.
Den framgångsrika kandidaten kommer att ha möjlighet att påverka forskningsinriktningen, bidra metodologiskt och beräkningsmässigt samt samarbeta i gränslandet mellan algoritmutveckling och analys av verkliga biologiska data i en internationell forskningsmiljö. Vi söker kandidater med en stark bakgrund inom datavetenskap, matematik, statistik eller bioinformatik samt goda programmeringskunskaper. Tidigare kunskap eller erfarenhet av arbete med biologiska sekvensdata är meriterande.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Detta tvärvetenskapliga projekt kombinerar algoritmdesign, högprestandaberäkningar, mjukvaruutveckling samt analys av både simulerade och verkliga biologiska data. Kandidaten kommer att arbeta i gränslandet mellan bioinformatik, datastrukturer och biologisk forskning. Även om huvudfokus är metodologiskt och beräkningsinriktat förväntas den anställde förvärva sig tillräckliga kunskaper i molekylärbiologi för att kunna verka effektivt i den tvärvetenskapliga forskningsmiljön.
Behörighetskrav
För att vara behörig för anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara relevant doktorsexamen. Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas.
Bedömningsgrunder
Det är meriterande, om doktorsexamen eller motsvarande är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan en tidigare avlagd examen också anses vara meriterande. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet och relevansen i den sökandes vetenskapliga bakgrund.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2026-06-01 eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Upplysningar om anställningen lämnas av Kristoffer Sahlin, tfn 08-16 45 33, mailto:ksahlin@math.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
