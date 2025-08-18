Postdoktor i attosekundfysik
2025-08-18
Beskrivning av arbetsplatsen
Avdelningen för atomfysik vid Fysiska institutionen, Lunds universitet, har en stab på ungefär 50 forskare inklusive gästforskare och doktorander.
Forskningen vid avdelningen baseras främst på användningen av lasrar, allt från diodlasrar till terawattlasrar vid Högeffektlaserlaboratoriet. Forskningsområdena inkluderar växelverkan mellan intensiva laserfält och materia, attosekundvetenskap, kvantinformation, fasta-tillståndets röntgenspektroskopi, lasertillämpningar inom medicin och biologi, samt industriella applikationer. Mer information finns på www.atomic.physics.lu.se.
Särskild ämnesbeskrivning
Tjänsterna är knuten till attosekundgruppen vid avdelningen. Gruppens forskning inkluderar ultrasnabb optik och lasrar, generering av attosekundpulser samt tillämpningar av dessa för studier av ultrasnabba fenomen i olika ämnen.
Vi söker en till tre postdoktorer som vill arbeta med att utveckla attosekundpulskällor för olika tillämpningar. Tjänsterna innebär utvecklingen av ultrakortpulsteknologi med hög repetitionsfrekvens i nya våglängdsområden, med hjälp av multipasscell eller optisk parametrisk förstärkare.Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.
Postdoktortjänsterna föreslås kring tre olika projekt:
Manipulation av ultrakorta laserpulser från en industriell ytterbiumlaser för tillämpningar inom halvledarapplikationer. Projektet innefattar pulskompression i en multipasscell, pulsutformning i tids- och frekvens domäner, strålutformning med hjälp av spatiala ljusmodulatorer (SLMs), samt generering av nya våglängder via ickelinjära optiska processer. Dessa pulser kommer att användas för optimering av höga övertoner.
Utveckling av en attosekundpulskälla i röntgensområdet. Målet är att fortsätta utvecklingen av ett kortpulslasersystem med hög repetitionsfrekvens (200 kHz), i det infraröda spektralområdet (1,8 mm), optimera generering av attosekundpulser med hög fotonenergi, samt utveckla tidsupplöst fotoelektronspektroskopi med hjälp av dessa pulser.
Tidsupplösta studier av atomer och molekyler. Projektet innebär genereringen av korta attosekundspulståg från ett CEP-stabilt 200-kHz, 6-fs, OPCPA lasersystem. Genom att manipulera pulsens CEP kan antalet attosekundpulser i tåget kontrolleras. Vi kommer att studera växelverkan mellan dessa pulser och atomära eller molekylära gaser med hjälp av ett tredimensionellt fotoelektronmomentumspektrometer.
Arbetsuppgifterna innefattar:
Utveckling av ett femtosekundlasersystem,
Generering av attosekundpulser genom övertonsgenerering i en gas,
Utforska tillämpningar.
Arbetsuppgifter inkluderar även handledning av examensarbetare och doktorander.
