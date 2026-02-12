Postdoc i ekosystem-baserad fiskerirådgivning havsekosystem
Institutionen för akvatiska resurser
En spännande tjänst för forskare i början av karriären. Vi söker en disputerad forskare med expertis inom marin ekologi och fiskerivetenskap.
Om jobbet
Annonsen gäller en tjänst som postdoktor vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Du kommer att vara en del av vårt forskningsteam vid Institutionen för akvatiska resurser och utveckla nya bedömningsmetoder för kommersiella fiskarter. Du kommer att leda och bidra till vetenskapliga publikationer för att utveckla kunskapsstöd för ekosystembaserad fiskeri- och havsmiljöförvaltning. Arbetet kommer huvudsakligen att baseras på data från EU datainsamlingsförordning och fokusera på internationellt bedömda fiskbestånd i svenska havsområden.
Forskningsprojektet gäller att ta fram och utvärdera metoder för att bedöma ålders- och storleksstruktur hos analytiskt bedömda och datafattiga kommersiella fiskbestånd. Detta innefattar utveckling av indikatorer, metoder för att fastställa gränsvärden, samt utveckla förslag för integrering av resultaten i ekosystembaserade format för rådgivning. Projektet består av tre huvuddelar 1) Vidareutveckla det åldersbaserade indikatorramverket ABIMSY (Griffiths et al. 2023 - https://doi.org/10.1111/faf.12789),
särskilt gällande potentiella gränsvärden, 2) alternativ för längdbaserade indikatorer i enlighet med bedömningar av fiskbestånd enligt principer för maximalt hållbar avkastning (MSY), och 3) förvaltningsstrategianalyser för att utvärdera effekter av att beakta ålders- och storleksbaserade indikatorer i fiskerirådgivning. Det är möjligt att arbeta med alla dessa delar eller fokusera mer på vissa av frågorna.
Forskningen är kopplad till operationalisering av ekosystembaserad fiskeriförvaltning samt god miljöstatus enligt havsmiljödirektivet, med fokus på deskriptor 3 (kommersiella fiskbestånd). Arbetet innefattar dialog med intressenter som Havs- och vattenmyndigheten, internationella havsforskningsrådet (ICES) och Helcom. Du kan också komma att delta i andra projekt vid SLU Aqua som fokuserar på närliggande frågor. Arbetet utförs delvis i samarbete med forskare vid DTU Aqua, Danmark.
Din bakgrund
Vi söker en engagerad och motiverad disputerad forskare med insikter i fiske- och miljöförvaltning i europeiska hav. Du ska ha kunskap om metoder för bedömning av fiskbestånd, starka analytiska färdigheter och ett genuint intresse att bidra till ekosystembaserad fiskeriförvaltning. Vi värdesätter akademisk excellens och personliga egenskaper som förmåga att samarbeta samt arbeta och utvecklas självständigt.
Du som söker ska ha doktorsexamen i marin ekologi, fiskekologi eller närliggande område. Du har dokumenterad erfarenhet av att analysera kommersiella fiskbestånd (ICES-kategorier 1-5), längd- och åldersbaserade indikatorer samt förvaltningsstrategier inom fiskerirådgivning. Särskild vikt läggs vid vetenskaplig meritering av relevans för tjänsten, inklusive dokumenterad självständig forskning och relevanta tidigare publikationer eller vetenskapliga rapporter. Kunskaper i statistisk programmering (t.ex. R, Python) är ett krav, liksom flytande engelska i tal och skrift. Erfarenhet av arbete med internationella organisationer, kunskap om de svenska ekosystemen i Östersjön och Nordsjön och om de fiskbestånd som är i fokus för denna forskning, samt förmåga att kommunicera med intressenter är meriterande.
Postdoktorala tjänster är avsedda att stödja forskare i början av sin karriär. Vi söker främst kandidater som har avlagt sin doktorsexamen inom de tre senaste åren. Om du har frågor om tjänsten, kvalifikationerna eller forskningsinriktningen är du välkommen att kontakta oss innan du skickar in din ansökan.Publiceringsdatum2026-02-12Om företaget
Vår institution är en inspirerande miljö där du kan bidra till kunskap för en hållbar användning av hav, sjöar och vattendrag. Vi kombinerar ekologisk, genetisk, biodiversitets- och fiskeriforskning med miljöövervakning och -bedömning samt rådgivning för nationell och internationell förvaltning. Med över 200 anställda är vi Sveriges största kunskapscentrum för akvatiska system och fiske, med tillgång till forskningsinfrastruktur och forskningsmöjligheter av stor samhällsrelevans. Vårt huvudkontor ligger i Uppsala (Ultuna) och våra tre andra huvudsakliga verksamhetsorter är Lysekil, Öregrund och Stockholm (Drottningholm). Vi har också fältstationer i Bua och Simpevarp.
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 2 år, med möjlighet till förlängning.
Omfattning:
100%Tillträde
1 April 2026, eller enligt överenskommelseSå ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan via knappen nedan, senast den 28 februari 2026. Ansökan skrivs på engelska och ska innehålla 1) ett personligt brev där du beskriver ditt intresse för tjänsten, dina färdigheter och kvalifikationer i förhållande till den angivna profil, samt anger kontaktuppgifter till två referenspersoner, 2) ett CV som dokumenterar din akademiska karriär och utbildning inklusive en publikationslista (som även kan omfatta submitterade manuskript), 3) doktorsexamensbevis och akademiska betyg, samt 4) ett dokument på 1 sida som beskriver din vision för hur den angivna forskningen skulle kunna utföras, inklusive förväntade personliga och akademiska resultat inom tjänsten.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
