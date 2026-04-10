Positiv heltidspersonal till lager i Linköping!
2026-04-10
Om tjänsten
Hej! Vi söker nu heltidspersonal inom produktion till vår kund i Linköping.
Vi ser att du har möjlighet för att kunna arbeta både dag och kvällstid. Arbetstiderna är förlagda 07:00-16:00 och 15.45-01.00.Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer bland annat att inkludera:
• Övervaka och sköta maskiner
• Påfyllning av material
• Kvalitetskontroller
• Hålla ordning och reda på arbetsplatsen
Vad vi söker
Vi tror att du som söker är noggrann, effektiv och har en vilja att leverera ett bra jobb. Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och en positiv inställning. En hög arbetsmoral och viljan att lära sig kommer man långt med.
Meriterande:
Lagererfarenhet
Erfarenhet av automation
Tillgång till Bil
Är noggrann och arbetsvillig
Har god samarbetsförmåga
Kan arbeta självständigt
Välkommen med din ansökan!
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.
Hos oss är alla lika värda. Vi tar hand om varandra och vill ständigt lära varandra och av varandra. Vi är öppna för utveckling och gör alltid vårt bästa i uppdrag och samarbeten vi jobbar med. Inställningen är det viktigaste på Pokayoke! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Dospace Sankt Persgatan 99 (visa karta
)
602 32 NORRKÖPING Kontakt
Julia Jacobsson jj@pokayoke.se Jobbnummer
9848565