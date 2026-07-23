Positiv heltidspersonal till lager i Linköping!
Pokayoke AB / Maskinoperatörsjobb / Linköping Visa alla maskinoperatörsjobb i Linköping
2026-07-23
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Om rollen
Vi söker nu heltidspersonal inom produktion till vår kund i Linköping.
Vi ser att du har möjlighet för att kunna arbeta både dag och kvällstid. Arbetstiderna är förlagda 07:00-16:00 och 15.45-01.00.Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer bland annat att inkludera:
• Övervaka och sköta maskiner
• Påfyllning av material
• Kvalitetskontroller
• Hålla ordning och reda på arbetsplatsen
Vem är du
Vi tror att du som söker är noggrann, effektiv och har en vilja att leverera ett bra jobb. Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och en positiv inställning. En hög arbetsmoral och viljan att lära sig kommer man långt med.
Meriterande:
Lagererfarenhet
Erfarenhet av automation
Tillgång till Bil
Är noggrann och arbetsvillig
Har god samarbetsförmåga
Kan arbeta självständigt
Om företaget/kund
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.
Hos oss är alla lika värda. Vi tar hand om varandra och vill ständigt lära varandra och av varandra. Vi är öppna för utveckling och gör alltid vårt bästa i uppdrag och samarbeten vi jobbar med. Inställningen är det viktigaste på Pokayoke!Så ansöker du
Urval sker löpande och vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Välkommen med din ansökan!https://www.pokayoke.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8114706-2113371". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://jobb.pokayoke.se
Linköping Travel Center (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Arbetsplats
Pokayoke Jobbnummer
10010177