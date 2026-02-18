Poseidon söker vikarierande utvecklingsledare
Vikariat: Vill du vara med och bygga ett tryggt, attraktivt västra Göteborg med oss? Vi söker en driven utvecklingsledare.
Är du en relationsbyggare som får saker att hända? Är du lika innovativ som operativ och vill jobba med social hållbarhet i ett samspelt lag? Från maj månad och ett år framåt söker vi en ersättare till vår utvecklingsledare i Väster som går på föräldraledighet.
Som vikarierande utvecklingsledare hos oss blir du en nyckelspelare i vårt utvecklingsteam inom Social Hållbarhet på distrikt Väster. Här arbetar vi systematiskt och i samverkan för att skapa trivsel, gemenskap och trygghet för hyresgästerna i ett av bolagets utvecklingsområden, Frölunda-Tynnered. Ett viktigt inslag i arbetet är att erbjuda delaktighet för våra boende samtidigt som vi förstärker områdets attraktivitet.
Ditt ansvar blir att ihop med utvecklingschef, förvaltning och boendeutvecklare strategiskt och operativt driva och utveckla ett arbete som gör skillnad. Detta gör du tillsammans med övriga kollegor inom bolaget och koncernen, hyresgäster, civilsamhället, Göteborgs stad och externa aktörer.
För att lyckas behöver du kunna jobba genomtänkt, uthålligt, resultatinriktat och innovativt med flera kontaktytor. Du kommer att utgå från distriktskontoret vid Frölunda Torg och jobba självständigt och brett i ett dedikerat team. Du rapporterar till utvecklingschefen.
Handlingskraftig, lyssnande och innovativ
Vi söker dig som har ett gediget socialt engagemang och erfarenhet av operativ och strategisk utveckling i samverkan med andra. Med dig har du dokumenterad erfarenhet av att leda utvecklingsarbete inom samhällsbyggnad och social hållbarhet - gärna i områden i utveckling. Du har en relevant akademisk utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren ser som likvärdig. Vana från fastighetsbranschen ser vi som ett plus.
Som person bör du vara kommunikativ, handlingskraftig och lika innovativ som tydlig. Du behöver också vara strategisk och strukturerad och van att skapa resultat i komplexa sammanhang. Du är bra på att skapa relationer och trivs med att representera verksamheten i olika sammanhang.
Var med som en del av teamarbetet mot ett jämlikt Göteborg
Hos oss får du en unik möjlighet att spela en viktig roll i ett lag som bestämt sig för att göra skillnad på riktigt. Ihop med kollegorna på Poseidon och i koncernen är du med och verkar ur ett perspektiv som bidrar till både din egen och Göteborgssamhällets utveckling. Vi på Poseidon ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi bygger plats för dig! Publiceringsdatum2026-02-18Övrig information
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning under ett år med möjlighet till förlängning och tillträdesdatum är den 4 maj 2026 eller enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande. Kvalitetssäkring av rekryteringsprocessen för slutkandidat kommer att ske genom bakgrundskontroll. Om företaget
Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden, som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB, helägt av Göteborgs Stad. Som stadens största bostadsbolag äger och förvaltar vi cirka 28 700 bostäder i Göteborg. Vi arbetar decentraliserat i fem distrikt, nära våra hyresgäster. Ersättning
