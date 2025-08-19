Pooltjänst inom Personlig assistans
2025-08-19
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
Stenungsund
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 27 800 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu två nya medarbetare till vår nystartade bemanningspool inom personlig assistans.
Du kommer att utgå ifrån Personlig assistans och kommer att introduceras hos flertalet brukare för att kunna täcka upp där behovet finns. Inom Personlig assistans arbetar du utifrån ett professionellt förhållningssätt med att tillgodose service, omsorg och vårdbehov för att skapa en meningsfull och trygg vardag för våra brukare.Som person behöver du vara observant och uppmärksam på vår brukare när det gäller allt ifrån medicinska- som emotionella, fysiska och praktiska behov. Du förväntas att kunna brukarens rutiner och hur arbetet i brukarens hem sker.
Tillsammans med våra trevliga och duktiga kollegor kommer du att delta i arbetsplatsträffar och brukarmöten där vi pratar om mål, rutiner, gemensamt arbetssätt osv. Vi arbetar med kvalitetssäkring, verksamhets- och kompetensutveckling och självklart deltar du i detta.
Vid behov kan du behöva arbeta inom andra verksamhetsområden som vi på Personlig assistans samarbetar med, dessa områden är LSS och socialpsykiatri.
Anställningarna i Bemanningspoolen grundas på bilaga D i Allmänna bestämmelser (AB) vilket innebär att du ska ha ett arbetstidsschema, som bland annat anger fridagar och huvudsaklig arbetstidsförläggning ett så kallat normalschema. Du kommer att arbeta dag/kväll och varannan helg. Samt vara tillgänglig för att arbeta dygnspass med sovande jour. Det utgår ett lönetillägg för de som anställs i bemanningspoolen.
Kvalifikationer
• Du är utbildad undersköterska
• Du har B-körkort
• Det är meriterande om du är utbildad stödassistent
• Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom liknande verksamheter
• Då dokumentation är en viktig del av vårt arbete, förutsätter vi att du kan uttrycka dig på svenska i både tal och skrift samt ha en god datorvana.
Personlig lämplighet och personkemi där du och brukaren klickar är förutsättningen för en anställning. Du som person är lugn och har ett tydligt brukarfokus och har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet och som medarbetare i vår bemanningspool ställer vi höga krav på eget ansvar och professionell framtoning. Hos oss behöver du vara flexibel och serviceinriktad, både vad det gäller arbetstider och arbetsplatser då arbete sker över verksamhetsområdena.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Sök via denna länk: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (polisen.se) Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272339". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds kommun
(org.nr 212000-1298) Kontakt
De fackliga förbunden nås via kommunens växel
