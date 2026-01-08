Poolkock till Måltidsorganisationen
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är kock och som brinner för mat och matlagning. Som poolkock får du arbeta i kök både inom förskola, skola och omsorg. Att arbeta som poolkock innebär att du med kort varsel blir bokad på arbetsplatser runt om i kommunen, för detta får du ett extra lönetillägg. Du kommer att tillhöra ett hemmakök där du utgår ifrån, för att sedan blir bokad till kök som behöver personal. Arbetet innebär arbete på kvällar och helger.
Vilka arbetsuppgifter du ska utföra är olika beroende på vilket kök du får komma till. Vi har tre olika typer av kök: tillagningskök, mottagningskök och serveringskök.
• I tillagningskök arbetar du med att laga och servera god och näringsrik mat till våra gäster samt att göra frukost och mellanmål där detta förekommer. Här kan det även ingå packning av mat. I arbetet ingår att diska samt städa kök, matsal och på några enheter även övriga lokaler.
• I våra mottagningskök kommer huvudkomponenten färdig till köket och du gör tillbehören.
• I våra serveringskök kommer hela måltiden färdig och i dessa kök kan arbete i barngrupper ingå.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig med kockutbildning och i andra hand dig som har erfarenhet av arbete i storkök eller har annan köksutbildning.
Vi vill att du har ett stort intresse för matlagning, ett trevligt bemötande och ger god service. Det är viktigt med samarbetsförmåga i arbetsgruppen men även mot våra kunder och gäster. Du ska ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift samt ha datorvana.
Arbetet kräver stor flexibilitet och att kunna arbeta självständigt. Du måste därför vara trygg i dig själv och med dina arbetsuppgifter samt kunna anpassa dig efter olika förutsättningar.
Körkort och tillgång till bil är ett krav.
Vikariatet är cirka 6 månader.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Växjö kommun erbjuder en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
