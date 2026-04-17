Plockare till Privab
2026-04-17
Vill du arbeta självständigt i butik med ansvar för att hålla våra godisavdelningar välfyllda och inbjudande?
Vi söker nu plockare till Jönköpingsområdet för arbete i en eller flera butiker. Rollen passar dig som trivs med praktiskt arbete, har ett eget driv och tycker om att ta ansvar för ditt arbete.
Från rikstäckande kedjor till den lilla kiosken runt hörnet väljer många oss för helheten: sortimentet, smidigheten och den personliga servicen.
Privab är idag en av branschens snabbast växande aktörer med en omsättning på cirka 2 miljarder kronor och en rikstäckande distribution.
Vårt lager rymmer det mesta man kan önska inom konfektyr, drycker och snacks - levererat snabbt och effektivt dit det behövs.
Inom lösgodis erbjuder vi dessutom konceptet Gottmix, en flexibel och effektiv lösning för kunder som vill erbjuda lösgodis på ett modernt sätt. Genom Gottmix får våra kunder ett anpassat koncept som gör det enkelt att skapa ett attraktivt och säljande lösgodissortiment i butik.
Men siffror och fakta säger inte allt. Det som verkligen utmärker oss märker man i kontakten med oss: engagemanget, bemötandet och känslan av att saker bara fungerar.
Om rollen
Som plockare på Privabs koncept inom lösgodis, ansvarar du för att våra godisavdelningar i butik är välfyllda, rena och attraktiva för kund.
Arbetet är självständigt men innebär också nära kontakt med butikspersonal. Du arbetar strukturerat efter givna rutiner och ansvarar för att avdelningen håller hög kvalitet.Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Fylla på godis från baklager och ny leverans
Fronta och hålla godisavdelningen välfylld och inbjudande
Säkerställa att rätt produkter och etiketter finns på plats
Hålla rent och snyggt i och runt avdelningen
Fylla på förbrukningsmaterial som påsar, burkar och skedar
Hantera och sortera emballage och avfall
Lägga beställningar vid behov
Ha löpande kontakt ansvarig i butik
Vi söker dig som
Är strukturerad och noggrann i ditt arbete
Har ett eget driv och kan arbeta självständigt
Trivs med ensamarbete
Trivs med ett arbete som innebär rörelse, lyft och praktiskt arbete
Har ett serviceinriktat arbetssätt och god samarbetsförmåga
Har god förmåga att hålla ordning och skapa strukturKvalifikationerKvalifikationer
Förmåga att arbeta självständigt
Meriterande:
Erfarenhet från butik eller liknande arbete
Körkort och tillgång till bil
Anställningsvillkor
Tjänst: Plockare i butik
Placering: Jönköpingsområdet (en eller flera butiker)
Arbetstider: Dagtid, vardagar, förekommer varierande arbetstider vid t.ex. påsk och halloween.
Anställningsform: Provanställning tillämpas
Lön: Månadslön enligt Detaljhandelsanställdas förbunds kollektivavtal
Urval sker löpande, vänta därför inte med din ansökan.
Vi ser fram emot att välkomna vår nästa kollega till Privab!
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Skicka CV och personligt brev till mejlen nedan
E-post: rekrytering@privab.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Plockare26" i ämnesfältet".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Privab AB
