Plattsättare/Snickare sökes
2025-10-02
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
Vi söker Plattsättare och Snickare till vårt team!
Edin & Son Bygg AB växer och vi söker nu erfarna plattsättare och snickare som vill bli en del av vårt lag.Publiceringsdatum2025-10-02Om tjänsten
Som en del av vårt team kommer du att arbeta med olika byggprojekt, från renoveringar till nyproduktion. Vi arbetar både i bostäder, skolor och lokaler med pågående verksamhet, vilket ställer krav på noggrannhet, flexibilitet och professionellt bemötande.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet som plattsättare eller snickare
Yrkesstolthet och känsla för kvalitet
Förmåga att arbeta självständigt och i team
B-körkort (meriterande)
Vi erbjuder:
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter.
En trygg arbetsplats.
Möjlighet att växa tillsammans med företaget Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
