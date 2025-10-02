Plattsättare/Snickare sökes

Edin&Son Bygg AB / Murarjobb / Eskilstuna
2025-10-02


Vi söker Plattsättare och Snickare till vårt team!
Edin & Son Bygg AB växer och vi söker nu erfarna plattsättare och snickare som vill bli en del av vårt lag.

Publiceringsdatum
2025-10-02

Om tjänsten
Som en del av vårt team kommer du att arbeta med olika byggprojekt, från renoveringar till nyproduktion. Vi arbetar både i bostäder, skolor och lokaler med pågående verksamhet, vilket ställer krav på noggrannhet, flexibilitet och professionellt bemötande.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet som plattsättare eller snickare
Yrkesstolthet och känsla för kvalitet
Förmåga att arbeta självständigt och i team
B-körkort (meriterande)

Vi erbjuder:
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter.
En trygg arbetsplats.
Möjlighet att växa tillsammans med företaget

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: edinpandur4@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Edin&Son Bygg AB (org.nr 559156-9289)

Jobbnummer
9538008

