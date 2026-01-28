Plattsättare
2026-01-28
Plattsättare sökes
Plats: Göteborg/Mölndal/Kungsbacka
Omfattning: Heltid (tillsvidare)
Start: Enligt överenskommelse
Publiceringsdatum: 2026-01-28
Om tjänsten
Vi söker en erfaren och noggrann plattsättare som vill bli en del av vårt team. Du kommer att arbeta med nyproduktion, renovering och ombyggnation av badrum, kök och andra utrymmen hos både privatkunder och företag. Arbetet innebär självständigt arbete men även samarbete med flera plattsättare i lag.
Arbetsuppgifter
Sätta kakel och klinker i badrum, kök och andra ytor
Renovering och nybyggnation, både stort som smått
Vi söker dig som
Har erfarenhet som plattsättare
Har kunskap om branschregler för våtrum
Är noggrann och ansvarstagande
Har god samarbetsförmåga
B-körkort är meriterande
Yrkesbevis eller motsvarande erfarenhet är meriterande
Vi erbjuder
En trygg och långsiktig anställning i ett seriöst företag
Konkurrenskraftig lön och schyssta villkor
Spännande och varierande projekt - från exklusiva badrum till större entreprenader
Möjlighet till kompetensutveckling
Ett bra team med yrkesskickliga kollegor
Vi är anslutna till Byggföretagen och betalar FORA - vilket innebär att du automatiskt omfattas av Byggnads kollektivavtal med fulla försäkringar, tjänstepension och trygga anställningsvillkor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: info@peterskakel.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Peter Båths Kakel O Plattsättning AB
(org.nr 556524-8423)
Peter Båths Kakel & Plattsättning AB
9710569